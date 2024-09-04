Китайские компании проявляют интерес к строительству крупных объектов во Владивостоке

Китайские партнеры активно заинтересованы в участии в строительстве крупных объектов во Владивостоке, включая дорожную инфраструктуру, мосты и социальные проекты. Об этом сообщил мэр города Константин Шестаков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, основной запрос со стороны китайских компаний связан с возможностью принять участие в строительных подрядах на крупных объектах города. Владивосток предлагает множество направлений для инвестирования, особенно в области логистики и инфраструктуры. Китайские партнеры проявляют интерес к участию в аукционах на строительство различных объектов, что является самым быстрым и очевидным способом их вовлечения.

Особое внимание китайские компании уделяют проекту строительства нового мостового сооружения, которое должно заменить Рудневский мост во Владивостоке.

Мэр подчеркнул, что такие крупные инфраструктурные проекты представляют значительный интерес для иностранных инвесторов.

Кроме того, Шестаков отметил, что с китайскими коллегами ведется системная работа в различных сферах, включая поддержку молодежи, культурные и спортивные мероприятия, а также развитие малого и среднего бизнеса. В частности, рассматривается вопрос озеленения города совместно с провинцией Цзилинь, которая славится своими питомниками растений.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, а РИА Новости является генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿