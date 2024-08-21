Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян выразил глубокое уважение к экономическим достижениям России во время официальной встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Высокопоставленный китайский чиновник отметил впечатляющую устойчивость российской экономики, которая демонстрирует стабильный рост на протяжении последних двух лет.

Ли Цян особо подчеркнул увеличение валового внутреннего продукта России, охарактеризовав эти результаты как значительное достижение. Он заявил, что Китай, будучи дружественным соседом, искренне радуется успехам своего стратегического партнера.

Представитель КНР также акцентировал внимание на беспрецедентно высоком уровне двусторонних отношений между Китаем и Россией, достигнутом благодаря эффективному руководству лидеров обеих стран. Это свидетельствует о глубоком взаимопонимании и согласованности действий между Пекином и Москвой на международной арене.

В ходе встречи Ли Цян выразил готовность Китая к дальнейшему расширению многогранного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Он подчеркнул важность полноценной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, что указывает на намерение Пекина углублять стратегическое партнерство с Москвой во всех сферах.

Такая позиция Китая демонстрирует не только уважение к экономическим достижениям России, но и стремление к укреплению двусторонних связей в условиях меняющегося глобального ландшафта. Это может означать новый этап в развитии российско-китайских отношений, характеризующийся еще более тесным экономическим и политическим взаимодействием.

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