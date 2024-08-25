Военный прорыв: Китай улучшил систему ПВО инновационной радарной системой на основе лазера

Китай совершил значимый шаг вперёд в области противовоздушной обороны, разработав инновационную лазерную радарную систему, способную отслеживать гиперзвуковые ракеты на невероятных скоростях.

Исследователи из Университета Цинхуа объявили об этом достижении, подчёркивая, что новая технология позволяет отслеживать объекты, движущиеся со скоростью, превышающей 20 Махов. Это открытие может серьёзно повлиять на глобальную безопасность и обострить гонку вооружений.

На протяжении многих десятилетий традиционные радиолокационные системы использовались для обнаружения и отслеживания воздушных объектов. Эти системы работают на базе электромагнитных сигналов, которые отражаются от целей и возвращаются на радар, позволяя определить их дистанцию, скорость и направление движения.

Однако, когда дело касается гиперзвуковых ракет, движущихся с экстремальными скоростями, традиционные системы начинают испытывать серьёзные трудности. Радиоволны, используемые в обычных радарах, сталкиваются с проблемами при отслеживании объектов, движущихся быстрее 5 Махов (около 1,6 км/с), что приводит к искажению сигналов и снижению точности обнаружения.

В отличие от традиционных радаров, основанных на радиоволнах, новейшая система, разработанная китайскими исследователями, использует лазерные технологии, которые позволяют передавать световые сигналы практически со скоростью света.

Эта технология обеспечивает высокую точность анализа данных, что особенно важно при отслеживании объектов, движущихся со скоростью до 7 км/с, что значительно превышает возможности стандартных радиолокационных систем.

Для повышения точности и уменьшения ошибок новая система использует комбинацию нескольких диапазонов микроволновых сигналов. Это решение позволяет достичь более детализированного изображения и снижает риск помех и ложных срабатываний, что особенно важно в условиях активного противодействия. Кроме того, внедрение лазерных технологий позволяет снизить тепловую нагрузку на систему, что предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных условиях.

Этот технологический рывок произошёл на фоне нарастающей международной конкуренции в области гиперзвуковых вооружений. Гиперзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 5 Махов и резко менять траекторию, создают серьёзные трудности для существующих систем противовоздушной обороны. Высокая скорость и манёвренность делают их обнаружение и перехват крайне сложными.

В этом контексте разработка китайской лазерной радарной системы может стать важным ответом на новые вызовы. Способность отслеживать гиперзвуковые объекты с беспрецедентной точностью может кардинально изменить подходы к оборонным стратегиям.

С учётом недавних испытаний гиперзвуковой ракеты в США, китайское достижение в области обнаружения и отслеживания таких объектов может стать значимым фактором в будущей глобальной безопасности.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿