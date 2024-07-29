Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь в понедельник объявил о поздравлениях КНР в адрес Николаса Мадуро в связи с его победой на президентских выборах в Венесуэле.
Он также подтвердил готовность Китая к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.
Это заявление последовало за сообщением председателя Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, который сообщил, что после обработки 80% протоколов Мадуро лидирует с 51,2% голосов, обеспечив себе победу.
Линь Цзянь на брифинге поздравил Венесуэлу с успешным проведением выборов и Мадуро с переизбранием. Он подчеркнул, что Китай и Венесуэла являются надежными друзьями и партнерами, оказывающими взаимную поддержку.
Дипломат отметил важность развития отношений с Венесуэлой для Китая и выразил готовность к наполнению всестороннего стратегического партнерства новым содержанием, направленным на благо народов обеих стран.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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