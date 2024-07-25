Поднебесная выразила готовность к взаимодействию с Российской Федерацией для взаимной поддержки в отстаивании ключевых национальных интересов, как сообщает информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

По информации агентства, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава китайского МИДа подчеркнул намерение своей страны активно сотрудничать с Россией в вопросах обеспечения фундаментальных интересов обоих государств.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что в рамках встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за ее позицию относительно ситуации на Украине. Кроме того, он положительно оценил инициативы Пекина по урегулированию украинского конфликта.

В ходе переговоров дипломаты также обсудили перспективы воплощения в жизнь концепции формирования новой системы безопасности на евразийском пространстве. Поднебесная выразила готовность к взаимодействию с Российской Федерацией для взаимной поддержки в отстаивании ключевых национальных интересов, как сообщает информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

По информации агентства, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава китайского МИДа подчеркнул намерение своей страны активно сотрудничать с Россией в вопросах обеспечения фундаментальных интересов обоих государств.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что в рамках встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за ее позицию относительно ситуации на Украине.

Кроме того, он положительно оценил инициативы Пекина по урегулированию украинского конфликта. В ходе переговоров дипломаты также обсудили перспективы воплощения в жизнь концепции формирования новой системы безопасности на евразийском пространстве.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿