Поднебесная выразила готовность к взаимодействию с Российской Федерацией для взаимной поддержки в отстаивании ключевых национальных интересов, как сообщает информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И.
По информации агентства, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава китайского МИДа подчеркнул намерение своей страны активно сотрудничать с Россией в вопросах обеспечения фундаментальных интересов обоих государств.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что в рамках встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за ее позицию относительно ситуации на Украине. Кроме того, он положительно оценил инициативы Пекина по урегулированию украинского конфликта.
В ходе переговоров дипломаты также обсудили перспективы воплощения в жизнь концепции формирования новой системы безопасности на евразийском пространстве. Поднебесная выразила готовность к взаимодействию с Российской Федерацией для взаимной поддержки в отстаивании ключевых национальных интересов, как сообщает информационное агентство Синьхуа, ссылаясь на руководителя внешнеполитического ведомства КНР Ван И.
По информации агентства, в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым глава китайского МИДа подчеркнул намерение своей страны активно сотрудничать с Россией в вопросах обеспечения фундаментальных интересов обоих государств.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство проинформировало о том, что в рамках встречи Лавров выразил благодарность китайской стороне за ее позицию относительно ситуации на Украине.
Кроме того, он положительно оценил инициативы Пекина по урегулированию украинского конфликта. В ходе переговоров дипломаты также обсудили перспективы воплощения в жизнь концепции формирования новой системы безопасности на евразийском пространстве.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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