Не перекладывайте ответственность: КНР отвергает обвинения США по украинскому кризису

Пекин настаивает на своей приверженности мирному разрешению ситуации в Украине посредством переговоров и политических методов.
Эту позицию озвучил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И во время встречи с Джейком Салливаном, советником американского президента по вопросам национальной безопасности.
Китайский дипломат акцентировал внимание на том, что его страна неизменно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса и намерена придерживаться этого курса в дальнейшем.
Ван И также выразил несогласие с попытками Вашингтона возложить ответственность за конфликт на Пекин. Он подчеркнул недопустимость введения необоснованных односторонних санкций против Китая со стороны США.
Эта информация была распространена Центральным телевидением Китая, освещавшим итоги переговоров между высокопоставленными представителями двух держав.
Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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