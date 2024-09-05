Хань Чжэн заявил, что КНР осуждает политику силы и менталитет холодной войны

Китай решительно осуждает гегемонизм и политику силы, а также менталитет холодной войны, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в условиях изменений на международной арене Китай готов объединить усилия с азиатскими странами для содействия миру и процветанию. В этой связи он предложил несколько инициатив. Во-первых, необходимо придерживаться принципов открытости и инклюзивности, которые являются основополагающими для современного мира. Китай выступает за создание мировой экономики открытого типа и противодействует протекционизму и односторонним санкциям.

Во-вторых, Хань Чжэн подчеркнул важность углубления взаимовыгодного сотрудничества, которое является ключевым фактором для развития Северо-Восточной Азии. Он отметил, что следует активно искать новые точки соприкосновения интересов, выявлять собственные преимущества и совместно защищать стабильные и бесперебойные цепочки поставок. Также необходимо укреплять сотрудничество в области искусственного интеллекта и зеленой экономики.

Третьим пунктом он обозначил необходимость комплексного обеспечения развития и безопасности. Он отметил, что безопасность является предпосылкой для развития, а развитие, в свою очередь, гарантирует безопасность. Китай твердо стоит на защите мира во всем мире, содействует глобальному развитию и решительно противостоит гегемонизму, политике силы, менталитету холодной войны, вмешательству во внутренние дела других стран и двойным стандартам.

Хань Чжэн добавил, что достижение мира и стабильности в Северо-Восточной Азии требует усилий, но Китай готов активизировать диалог и обмен для обеспечения региональной безопасности.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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