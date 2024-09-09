Китай надеется на создание условий для мира по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о намерении Китая продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса.

Он выразил надежду на то, что все стороны смогут совместными усилиями создать благоприятные условия для урегулирования конфликта.

На встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре в Пекине Си Цзиньпин подчеркнул, что КНР поддерживает все усилия, направленные на мирное решение кризиса на Украине. Он призвал стороны к диалогу и сотрудничеству, чтобы создать условия для политического урегулирования конфликта.

Официальный визит премьера Норвегии в Китай продлится с 9 по 11 сентября. В ходе визита стороны обсудят ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.

Напомним, что президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он предложил Киеву заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Однако после террористического нападения ВСУ на Курскую область президент Путин заявил, что переговоры с Украиной на данном этапе невозможны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее уточнил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию не аннулированы, но разговаривать с Украиной Россия не будет.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿