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На АЭС
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На АЭС "Фукусима-1" произошла утечка 25 тонн отработанной радиоактивной воды

На АЭС "Фукусима-1" из-за неисправности вытекло 25 25 тонн радиоактивной воды

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о том, что 9 августа текущего года на аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии произошла утечка воды в здании второго энергоблока. Об этом сообщила компания TEPCO, ответственная за эксплуатацию станции.

Согласно заявлению МАГАТЭ, утечка воды произошла в результате неисправности системы охлаждения отработанного топлива. В результате из насосного отделения системы охлаждения и помещения теплообменника вытекло примерно 25 тонн воды. Вытекшая вода попала в дренаж на полу, но не распространилась на другие помещения.

Компания TEPCO приняла меры предосторожности и остановила насос первичного охлаждения отработанного топлива, чтобы выяснить причину утечки и оценить уровень температуры в бассейне. Было подтверждено, что температура находится в пределах нормы и не превышает примерно 46 градусов Цельсия.

Утечка воды осталась внутри здания, и TEPCO планирует очистить вытекшую воду с помощью своих водоочистных сооружений. МАГАТЭ подчеркнуло, что это событие не связано со сбросом очищенных вод ALPS и не представляет угрозу окружающей среде и человеку.

Несмотря на это, ряд стран, включая Китай, продолжают выражать обеспокоенность по поводу сброса воды с АЭС "Фукусима-1". КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор также присоединился к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

Фото: From Wikimedia Commons/ ENERGY.GOV (public domain)

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