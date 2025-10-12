Когда вдохновение требует перезагрузки: автор "Достать ножи" отказывается от своей главной франшизы
После успеха двух фильмов о детективе Бенуа Блане режиссёр Райан Джонсон решил сменить направление. Американский постановщик сообщил, что временно откладывает развитие франшизы "Достать ножи", чтобы сосредоточиться на новом оригинальном проекте. По словам Джонсона, идея свежая и не связана с уже известной вселенной.
"Сейчас я пишу [сценарий], но это не один из [фильмов франшизы "Достать ножи"]. Это нечто совершенно другое, оригинальная вещь, — сказал режиссёр Райан Джонсон. — После съёмок фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" я чувствую прилив сил, но это уже третья картина подряд. Вероятно, будет полезно увидеться с другими людьми".
Новый проект вне франшизы
По информации Deadline, режиссёр намерен отойти от привычного жанра детектива и попробовать себя в иной стилистике. Хотя деталей пока немного, инсайдеры утверждают, что Джонсон пишет историю с полностью новыми персонажами и атмосферой, которая будет сильно отличаться от загадочного мира Бенуа Блана. Это будет авторский фильм, где акцент смещён на характеры и необычную структуру повествования.
Такой шаг выглядит логичным — за последние годы Джонсон почти полностью посвятил себя "Достать ножи", включая работу над сиквелом и разработку сценария третьей части. Теперь он хочет "перезагрузить" творческий процесс и поэкспериментировать с формой.
"Проснись, мертвец": что известно о третьей части
Несмотря на паузу, сам проект "Достать ножи: Проснись, мертвец" уже готов к выходу. Джонсон отмечает, что этот фильм ближе к классическим романам Агаты Кристи, где интрига строится постепенно.
"В этот раз фильм близок традиционной структуре детективного романа, книгам Агаты Кристи: в первом акте зритель знакомится со всеми подозреваемыми и встречает протагониста, который не является детективом. Затем происходит убийство, и появляется детектив", — пояснил режиссёр.
В главной роли снова появится Дэниел Крэйг, который сыграет Бенуа Блана. Его герой расследует загадочное преступление в небольшом городке и объединяется с местным шефом полиции Джеральдин Скотт. Новый тандем обещает свежую динамику и иной тон, чем в предыдущих фильмах.
Успех в Торонто
На 50-м международном кинофестивале в Торонто третья часть заняла третье место в основном конкурсе. Главную награду — "People's Choice Award" — получила картина Хлои Чжао "Хамнет", а второе место досталось "Франкенштейну" Гильермо дель Торо. Для Джонсона это достижение стало подтверждением того, что аудитория по-прежнему интересуется его авторским стилем, а критики ценят его умение совмещать жанровое кино с интеллектуальным сюжетом.
Сравнение фильмов серии
|Фильм
|Год выхода
|Основная тема
|Ключевой акцент
|Достать ножи
|2019
|Классический детектив в особняке
|Социальная сатира и интрига
|Стеклянная луковица
|2022
|Тайна на острове миллиардера
|Ирония над цифровой элитой
|Проснись, мертвец
|2025
|Провинциальное убийство
|Возвращение к корням жанра
Каждая часть демонстрирует уникальный подход Джонсона — он не повторяет прежние трюки, а экспериментирует с тоном, персонажами и даже визуальной стилистикой. Это делает франшизу "Достать ножи" живой и непредсказуемой.
Что режиссёр делает иначе
Райан Джонсон известен тем, что не боится рисковать. Его подход к съёмкам можно условно разделить на три шага:
-
разрушить ожидания зрителя. Он часто выстраивает сюжет так, чтобы аудитория думала одно, а финал раскрывал совершенно иную перспективу.
-
перепридумать жанр. В его фильмах детектив переплетается с сатирой, а напряжение — с комедией.
-
сделать ставку на актёров. Режиссёр подбирает звёзд, способных добавить истории глубины: от Криса Эванса до Джанель Монэ и теперь — Джеральдин Скотт.
Такой баланс юмора, интеллекта и эстетики стал визитной карточкой режиссёра.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: попытка снимать однотипные истории ради коммерческого успеха.
-
Последствие: потеря оригинальности и усталость зрителя.
-
Альтернатива: перерыв, смена жанра, работа над оригинальными проектами — именно это выбрал Джонсон.
А что если…
А что если новая картина режиссёра вовсе не будет детективом? Возможно, Джонсон попробует себя в фантастике или социальной драме. Он уже доказал, что способен работать с разными структурами — от триллера до комедии. И зрители наверняка захотят увидеть, как его стиль проявится вне мира Бенуа Блана.
Плюсы и минусы паузы
|Плюсы
|Минусы
|Возможность творческой перезагрузки
|Риск потерять часть аудитории
|Расширение диапазона режиссёра
|Неопределённость сроков выхода новых фильмов
|Повышение интереса к возвращению серии
|Перерывы могут ослабить бренд
Такая стратегия напоминает шаг Кристофера Нолана, который чередует авторские проекты и крупные франшизы. Это помогает удерживать баланс между креативом и индустрией.
FAQ
Когда выйдет "Достать ножи: Проснись, мертвец"?
Премьера ожидается в 2025 году, точная дата будет объявлена ближе к релизу на Netflix.
Будет ли четвёртая часть?
Пока нет официального подтверждения, но контракт Джонсона и платформы предусматривает ещё как минимум один фильм.
Где снимали третью часть?
Основные съёмки проходили в Европе — в Бельгии и южной Франции, что добавило фильму атмосферности и визуальной глубины.
Мифы и правда
-
Миф: Джонсон устал от франшизы.
Правда: он просто хочет сделать творческую паузу, чтобы не повторяться.
-
Миф: Бенуа Блан уйдёт из истории.
Правда: персонаж останется центральным для будущих фильмов.
-
Миф: Netflix разрывает сотрудничество.
Правда: студия по-прежнему поддерживает проект и ждёт сценарий следующей части.
Интересные факты
-
На съёмках "Проснись, мертвец" использовалось несколько практических декораций, чтобы усилить реализм — Джонсон редко прибегает к зелёному экрану.
-
Дэниел Крэйг сам настоял на смене акцента своего персонажа, чтобы добавить ему больше колорита.
-
Название фильма режиссёр придумал во сне — фраза "Wake up, dead man" отсылает к старой песне U2.
Исторический контекст
Франшиза "Достать ножи" началась в 2019 году и сразу стала культурным феноменом. На фоне стандартных голливудских детективов она выделялась остроумным сценарием и социальной подоплёкой. Сиквел укрепил успех, а третья часть — "Проснись, мертвец" — обещает стать своеобразным возвращением к корням классического жанра, где главное не масштаб, а человеческая интрига.
