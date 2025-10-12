Когда вдохновение требует перезагрузки: автор "Достать ножи" отказывается от своей главной франшизы

После успеха двух фильмов о детективе Бенуа Блане режиссёр Райан Джонсон решил сменить направление. Американский постановщик сообщил, что временно откладывает развитие франшизы "Достать ножи", чтобы сосредоточиться на новом оригинальном проекте. По словам Джонсона, идея свежая и не связана с уже известной вселенной.

"Сейчас я пишу [сценарий], но это не один из [фильмов франшизы "Достать ножи"]. Это нечто совершенно другое, оригинальная вещь, — сказал режиссёр Райан Джонсон. — После съёмок фильма "Достать ножи: Проснись, мертвец" я чувствую прилив сил, но это уже третья картина подряд. Вероятно, будет полезно увидеться с другими людьми".

Новый проект вне франшизы

По информации Deadline, режиссёр намерен отойти от привычного жанра детектива и попробовать себя в иной стилистике. Хотя деталей пока немного, инсайдеры утверждают, что Джонсон пишет историю с полностью новыми персонажами и атмосферой, которая будет сильно отличаться от загадочного мира Бенуа Блана. Это будет авторский фильм, где акцент смещён на характеры и необычную структуру повествования.

Такой шаг выглядит логичным — за последние годы Джонсон почти полностью посвятил себя "Достать ножи", включая работу над сиквелом и разработку сценария третьей части. Теперь он хочет "перезагрузить" творческий процесс и поэкспериментировать с формой.

"Проснись, мертвец": что известно о третьей части

Несмотря на паузу, сам проект "Достать ножи: Проснись, мертвец" уже готов к выходу. Джонсон отмечает, что этот фильм ближе к классическим романам Агаты Кристи, где интрига строится постепенно.

"В этот раз фильм близок традиционной структуре детективного романа, книгам Агаты Кристи: в первом акте зритель знакомится со всеми подозреваемыми и встречает протагониста, который не является детективом. Затем происходит убийство, и появляется детектив", — пояснил режиссёр.

В главной роли снова появится Дэниел Крэйг, который сыграет Бенуа Блана. Его герой расследует загадочное преступление в небольшом городке и объединяется с местным шефом полиции Джеральдин Скотт. Новый тандем обещает свежую динамику и иной тон, чем в предыдущих фильмах.

Успех в Торонто

На 50-м международном кинофестивале в Торонто третья часть заняла третье место в основном конкурсе. Главную награду — "People's Choice Award" — получила картина Хлои Чжао "Хамнет", а второе место досталось "Франкенштейну" Гильермо дель Торо. Для Джонсона это достижение стало подтверждением того, что аудитория по-прежнему интересуется его авторским стилем, а критики ценят его умение совмещать жанровое кино с интеллектуальным сюжетом.

Сравнение фильмов серии

Фильм Год выхода Основная тема Ключевой акцент Достать ножи 2019 Классический детектив в особняке Социальная сатира и интрига Стеклянная луковица 2022 Тайна на острове миллиардера Ирония над цифровой элитой Проснись, мертвец 2025 Провинциальное убийство Возвращение к корням жанра

Каждая часть демонстрирует уникальный подход Джонсона — он не повторяет прежние трюки, а экспериментирует с тоном, персонажами и даже визуальной стилистикой. Это делает франшизу "Достать ножи" живой и непредсказуемой.

Что режиссёр делает иначе

Райан Джонсон известен тем, что не боится рисковать. Его подход к съёмкам можно условно разделить на три шага:

разрушить ожидания зрителя. Он часто выстраивает сюжет так, чтобы аудитория думала одно, а финал раскрывал совершенно иную перспективу. перепридумать жанр. В его фильмах детектив переплетается с сатирой, а напряжение — с комедией. сделать ставку на актёров. Режиссёр подбирает звёзд, способных добавить истории глубины: от Криса Эванса до Джанель Монэ и теперь — Джеральдин Скотт.

Такой баланс юмора, интеллекта и эстетики стал визитной карточкой режиссёра.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: попытка снимать однотипные истории ради коммерческого успеха.

Последствие: потеря оригинальности и усталость зрителя.

Альтернатива: перерыв, смена жанра, работа над оригинальными проектами — именно это выбрал Джонсон.

А что если…

А что если новая картина режиссёра вовсе не будет детективом? Возможно, Джонсон попробует себя в фантастике или социальной драме. Он уже доказал, что способен работать с разными структурами — от триллера до комедии. И зрители наверняка захотят увидеть, как его стиль проявится вне мира Бенуа Блана.

Плюсы и минусы паузы

Плюсы Минусы Возможность творческой перезагрузки Риск потерять часть аудитории Расширение диапазона режиссёра Неопределённость сроков выхода новых фильмов Повышение интереса к возвращению серии Перерывы могут ослабить бренд

Такая стратегия напоминает шаг Кристофера Нолана, который чередует авторские проекты и крупные франшизы. Это помогает удерживать баланс между креативом и индустрией.

FAQ

Когда выйдет "Достать ножи: Проснись, мертвец"?

Премьера ожидается в 2025 году, точная дата будет объявлена ближе к релизу на Netflix.

Будет ли четвёртая часть?

Пока нет официального подтверждения, но контракт Джонсона и платформы предусматривает ещё как минимум один фильм.

Где снимали третью часть?

Основные съёмки проходили в Европе — в Бельгии и южной Франции, что добавило фильму атмосферности и визуальной глубины.

Мифы и правда

Миф: Джонсон устал от франшизы.

Правда: он просто хочет сделать творческую паузу, чтобы не повторяться.

Миф: Бенуа Блан уйдёт из истории.

Правда: персонаж останется центральным для будущих фильмов.

Миф: Netflix разрывает сотрудничество.

Правда: студия по-прежнему поддерживает проект и ждёт сценарий следующей части.

Интересные факты

На съёмках "Проснись, мертвец" использовалось несколько практических декораций, чтобы усилить реализм — Джонсон редко прибегает к зелёному экрану. Дэниел Крэйг сам настоял на смене акцента своего персонажа, чтобы добавить ему больше колорита. Название фильма режиссёр придумал во сне — фраза "Wake up, dead man" отсылает к старой песне U2.

Исторический контекст

Франшиза "Достать ножи" началась в 2019 году и сразу стала культурным феноменом. На фоне стандартных голливудских детективов она выделялась остроумным сценарием и социальной подоплёкой. Сиквел укрепил успех, а третья часть — "Проснись, мертвец" — обещает стать своеобразным возвращением к корням классического жанра, где главное не масштаб, а человеческая интрига.