Съёмки
Съёмки
© commons.wikimedia.org by Injeongwon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:24

Что скрывает новый "Достать ножи": намёки Эдгара По оживают на экране

Райан Джонсон: третья часть "Достать ножи" станет самой мрачной в серии

Неожиданный поворот: третья часть культовой франшизы "Достать ножи" получит название "Проснись, мертвец" и станет самой мрачной из всех. Создатели картины впервые раскрыли детали сюжета, и поклонникам уже есть, чего ждать.

Атмосфера готики и классики

Премьера состоится 12 декабря, а впервые фильм покажут на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF), который пройдет с 4 по 14 сентября. Интрига в том, что сюжет вдохновлен знаменитым рассказом Эдгара Аллана По "Убийство на улице Морг". Действие развернется в маленьком провинциальном городке, где происходит жестокое убийство прямо в стенах церкви. Именно туда прибывает частный детектив Бенуа Бланк, которому предстоит раскрыть преступление.

Режиссер Райан Джонсон заранее предупреждал зрителей, что третья часть будет "гораздо более готической", чем "Стеклянная луковица". По его словам, по настроению новая история напомнит первый фильм серии.

"Я хотел вернуться к корням и добавить нотку тьмы", — объяснил постановщик.

Звездный состав

Главного героя снова сыграет Дэниел Крейг, известный зрителям как агент 007. Его окружат не менее яркие персонажи. Джош О'Коннор ("Претенденты") исполнит роль молодого священника, которому предстоит иметь дело с суровым и властным пастором, в образе которого предстанет Джош Бролин.

Гленн Клоуз, обладательница множества наград, сыграет его верного союзника. Керри Вашингтон, Эндрю Скотт и Кейли Спэни добавят драматичности и напряжения своим персонажам. А Джереми Реннер, знакомый фанатам Marvel по роли Соколиного Глаза, вновь появится на большом экране. Особое внимание вызывает и участие Милы Кунис — ей доверили образ местного полицейского, решившего лично докопаться до истины.

Как начиналась история

Франшиза стартовала в 2019 году с фильма "Достать ножи". Тогда картина стала настоящим прорывом, собрав в прокате более 312 млн долларов при бюджете всего 40 млн. Успех был настолько громким, что студия быстро объявила о продолжении. В 2022 году зрители увидели вторую часть — "Стеклянную луковицу", вышедшую сразу на стриминге.

