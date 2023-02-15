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  • Опубликована сегодня в 15:14

Издательские дома активизируют формат саммари, или "завуалированное пиратство"

В связи с введенными санкциями и на книжный мир, большая часть издательств решила выпускать пересказы книг, где будут включены основные тезисы произведения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издательскую группу «Эксмо-АСТ». Начнет действовать формат саммари, то есть краткого изложения ключевых мыслей нехудожественной (нон-фикшн) книги.

«В саммари будут отражены ключевые идеи книги без использования отрывков из нее: автор саммари прочитала книгу на английском и пересказала своим языком», - заявил «Коммерсанту» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

По словам руководителя, такой формат сможет «частично решить проблему доступности новинок нон-фикшен». На данный момент издательская группа планирует перевыпустить книгу мемуаров принца Гарри «Запасной», Джен Синсеро "Не ной".

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