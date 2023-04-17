Книжные магазины в России меняют ассортимент

В России резко снижается доля книг в ассортименте книжных магазинов. По оценкам экспертов, в марте этот показатель оказался на более чем 10 процентных пунктов ниже, чем год назад. У многих продавцов доля книг в ассортименте составляет менее 50%.

Некоторые книжные сети выделяют всего 20-25% общей площади своих магазинов под книги. Чтобы привлечь и удержать покупателей, магазины вводят в свой ассортимент новые категории товаров, такие как виниловые пластинки. Аналитики связывают такую тенденцию с ростом цен на книги и уходом из России зарубежных правообладателей.