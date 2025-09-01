Одно движение — и клинок снова острый: секрет правки без точильного камня
Ножи — главный инструмент на кухне, и чтобы они всегда оставались острыми и удобными в работе, за ними нужен правильный уход. Шеф-повар Алексей Саввин объяснил, как заточить нож дома и чем правка отличается от полноценной заточки.
Заточка и правка: в чём разница
Заточка — это серьёзная обработка лезвия: убираются сколы, формируется правильный угол и восстанавливается режущая кромка. Обычно это делают специалисты в мастерской или дома с помощью точильного камня.
Правка — более простой процесс, позволяющий вернуть ножу остроту без кардинальных изменений. Чаще всего для неё используют мусат.
"После качественной заточки у ножа острый клин. При эксплуатации он тупится, как бы загибается. Мусат нужен, чтобы выпрямить клин", — пояснил шеф-повар Алексей Саввин.
Какие ножи нельзя точить дома
Есть виды инструментов, которые не стоит трогать самостоятельно. Это:
• ножи с керамическим, тефлоновым или алмазным покрытием,
• ножи-пилы с зубчатым лезвием.
Для таких моделей лучше обращаться в мастерскую.
Как часто точить и править
• Правку рекомендуется делать примерно раз в неделю или когда нож перестаёт ровно резать продукты.
• Полная заточка нужна реже — примерно раз в месяц. Слишком частое вмешательство приведёт к истончению клинка.
Чем качественнее сталь, тем дольше держится острота, но и процесс заточки становится сложнее.
Правка дома: доступные способы
Классический инструмент для правки — мусат. Достаточно провести по нему лезвием несколько раз с каждой стороны.
Если мусата нет, можно использовать подручные средства:
• тыльный ободок керамической кружки или тарелки,
• обух второго ножа,
• наждачную бумагу разной зернистости, закреплённую на дощечке.
Заточка в домашних условиях
Для серьёзной работы лучше выбрать точильный камень или точилку.
• Точильный камень — брусок с разным зерном на каждой стороне. Начинают с крупного, заканчивают мелким. Для лучшего эффекта камень можно смочить водой с каплей мыла.
• Точилка — механическая или электрическая. Внутри расположены абразивные диски, которые помогают быстро восстановить остроту.
Проверить качество можно, разрезав лист бумаги на весу — нож должен справляться легко и без заеданий.
Угол заточки
От угла зависит назначение ножа:
• 25° — для нежных продуктов (рыба, морепродукты),
• 30° — для мяса,
• 30-45° — универсальные кухонные ножи,
• больше 45° — для тяжёлой работы (например, рубки костей).
Чтобы дома "поймать" нужный угол, можно воспользоваться сложенным листом бумаги.
Как продлить срок службы ножа
• Делайте профессиональную заточку раз в месяц.
• Используйте мусат еженедельно.
• Работайте только на деревянной или пластиковой доске.
• Снимайте продукты обухом, а не остриём.
• Сразу мойте и вытирайте ножи.
• Храните их отдельно — в подставках, на магнитах или в отдельных лотках.
