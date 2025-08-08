Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Больное колено
© Freepik by jcomp
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:29

Почему лето вызывает боли в коленях: что связано с обезвоживанием и жаркой погодой

Травматолог Алексей Глухов объяснил, почему летом болят колени и как этого избежать

Лето приносит не только жаркую погоду, но и обострение различных заболеваний. Одним из них является боль в коленях. Самарский врач, травматолог-ортопед Алексей Глухов, объяснил 63.RU, что основной причиной таких болей летом является обезвоживание организма.

"Сухость воздуха и жаркое лето делают суставы более уязвимыми, особенно у людей старше 50 лет", — отметил Глухов.

При недостатке воды синовиальная жидкость, которая выполняет роль смазки в суставах, уменьшается. Это приводит к тому, что суставные поверхности начинают тереться друг о друга, ускоряя износ хрящей и вызывая воспаление. Врач подчеркивает, что простое правило пить больше воды летом — не только для общего здоровья, но и для профилактики болей в суставах.

Причины болей в коленях летом:

  • Дачные работы. Долгое время в положении на корточках сдавливает суставы и нарушает венозный отток, что может вызвать воспаление.
  • Велосипедные прогулки. Неправильная посадка на велосипеде, особенно низкое седло, перегружает коленный сустав и может вызвать болевой синдром. Важно правильно регулировать высоту сиденья, чтобы колено было почти полностью разогнуто в нижней точке педали.

Как предотвратить боль:

  • Пить достаточно воды.
  • Следить за осанкой при работе в саду или на даче.
  • Правильно регулировать седло на велосипеде.
  • Укреплять мышцы и связки коленей.

