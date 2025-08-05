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Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:14

Боль есть, паники нет: Юрий Антонов объяснил, что на самом деле с ним происходит

Юрий Антонов: никаких врачей не вызывали, просто болит колено

На фоне сообщений в СМИ о якобы вызванных врачах к Юрию Антонову сам музыкант решил прояснить ситуацию. В разговоре с порталом NEWS.ru он заверил: никаких медиков к нему не приезжало, а беспокойство вызывает только боль в колене.

"Да нет, это всё неправда. Никаких врачей, никого не вызывали. Колено болит, болит колено. Вот и всё", — отметил Антонов.

Тем временем стало известно, что артист не смог лично посетить церемонию вручения премии "Триумф года". Причиной стал очередной приступ болей в ногах. Награду за Юрия Антонова получил его близкий друг Владимир Ильичев.

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