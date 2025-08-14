Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Растяжка
Растяжка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:10

Одно движение перед тренировкой, которое меняет всё для суставов

Грейсон Уикхэм назвал упражнения для подготовки коленей к нагрузке

Представьте, что всего 5 минут подготовки могут спасти ваши колени от травм и сделать тренировку заметно эффективнее. Большинство людей пренебрегает разминкой, а зря — именно она помогает не только телу, но и мозгу войти в рабочий режим. Особенно важна разминка для коленей: она снижает риск повреждений, улучшает подвижность и повышает работоспособность мышц.

Физиотерапевт и тренер Грейсон Уикхэм отмечает:

"Эффективная разминка улучшает проприоцепцию (ощущение положения тела в пространстве), подготавливает нервную систему и усиливает кровоток к нужным мышцам".

Почему коленям нужна особая подготовка

Коленные суставы ежедневно испытывают огромные нагрузки, а в спорте — тем более. Если у вас есть артрит, синдром боли надколенника, разрывы мениска или синдром подвздошно-большеберцового тракта, разминка становится особенно ценной. При этом важно, чтобы врач дал "добро" на активность.

Короткая (5-10 минут) разминка с динамическими движениями — лучший способ подготовить суставы. Главное — выбирать упражнения, которые напоминают будущую нагрузку.

5-минутный комплекс для коленей

1. Активация колена в полном диапазоне движений

  • Сидя, зафиксируйте бедро рукой, стопу и колено поверните наружу.
  • Разогните ногу максимально, затем поверните внутрь и согните как можно сильнее.
  • Повторите 10-15 раз для каждой ноги.

2. Разгибание коленей с опорой на стопы (позиция на четвереньках)

  • Встаньте на четвереньки, стопы — тыльной стороной на полу.
  • Давите стопами в пол, полностью выпрямляя колени.
  • Вернитесь в исходное положение, повторите 10-15 раз.

3. Мостик с акцентом на заднюю поверхность бедра

  • Лёжа на спине, согните колени больше 90°.
  • Поднимите таз, напрягая пресс, держите 3 секунды, опуститесь.
  • Выполните 10-15 повторов.

Разминка перед приседаниями

Перед приседаниями можно использовать эти упражнения или добавить "диагональную выпад с касанием назад":

  • Встаньте, носки под углом 45°, шаг назад левой ногой.
  • Правой рукой тянитесь к противоположной пятке.
  • Повторите 5 раз на каждую сторону.

Дополнительные способы разогрева

Низкоинтенсивное кардио — ходьба, велосипед, лёгкий бег или гребля — также эффективно разогревает колени. Главное — умеренная интенсивность и активная работа мышц. По словам Уикхэма, такая разминка может одновременно служить и тренировкой на подвижность.

Интересный факт: исследования показывают, что разминка улучшает не только физические, но и когнитивные функции, что особенно важно для сложных видов спорта, где нужна быстрая реакция.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа кроссфита с увеличенным числом повторений опубликована тренерами сегодня в 4:47

Три движения доводят до предела: новый кроссфит-комплекс для тех, кто не боится нагрузки

Усложнённая версия классической "Аманды" с акцентом на технику и контроль темпа. Разбираем варианты для любого уровня подготовки.

Читать полностью » Тренер назвал безопасные варианты жима лёжа с тяжёлым весом для спортсменов разного уровня сегодня в 1:36

Секретная схема повторений, после которой мышцы растут быстрее обычного

Жим лежа по жёсткой схеме и советы по технике: как адаптировать тренировку под себя и остаться в зоне прогресса без риска для здоровья.

Читать полностью » Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки сегодня в 1:10

Как безобидная привычка может лишить вас подвижности ног

Не можете подняться на носки без боли или потери равновесия? Узнайте три главные причины и эффективные способы вернуть подвижность и силу ног.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Брайан Кран объяснил, почему ходьба редко увеличивает мышечную массу сегодня в 0:50

Что происходит с телом, если ходить каждый день, но без спортзала

Ходьба укрепляет тело, но способна ли она нарастить мышцы? Разбираем, когда прогулки работают на рост, а когда нужны другие нагрузки.

Читать полностью » Инструктор Pilates Сильвия Робертс показала комплекс для тренировки средней ягодичной мышцы сегодня в 0:10

Секрет сильного кора: почему всё решает маленькая боковая мышца

Узнайте, почему средняя ягодичная мышца — ваш скрытый секрет силы кора, и как 7 минут в день могут изменить походку и осанку.

Читать полностью » Растяжка без травм: как работает стрейчинг и когда он действительно полезен вчера в 23:26

Как узнать, что вы тянетесь правильно: простые ориентиры от инструктора

Растяжка через боль — путь к травме, а не к гибкости. Тренер Виктория Емельянова объясняет, почему терпеть бесполезно, что такое стрейч-рефлекс и чем гибкость отличается от шпагата.

Читать полностью » Быстрая растяжка через дискомфорт не работает — мнение специалиста по стретчингу вчера в 22:26

Тело умнее тренда: почему слушать себя важнее, чем программу "за 30 дней"

Инструктор объясняет, почему боль во время растяжки не делает вас гибче. Что такое стрейч-рефлекс, зачем мозг блокирует движение и как избежать травм — честно о стретчинге.

Читать полностью » Гиперкифоз, мышечные зажимы и компрессия: к чему приводит сутулость вчера в 21:03

Горб появляется не с возрастом: какие привычки его формируют уже в молодости

Можно ли "выпрямить" спину без врача, что такое горб, как осанка влияет на органы и что происходит с телом, если её игнорировать — советы тренера и мифы, которым не стоит верить.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт слоёного салата с курицей и грибами: пошаговый способ приготовления
Питомцы

Ветеринар сообщил, что резкое пробуждение кота вызывает стресс и агрессию
Авто и мото

Президент НАС Шапарин направил в МВД проект штрафа за съёмные шторки на авто
Туризм

Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев
Спорт и фитнес

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет
Наука и технологии

Сенсационное открытие в Израиле: как производство бронзы изменило экономику железного века
Садоводство

Секрет увеличения урожая кабачков: простые шаги по ручному опылению
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Самуэль Чан рассказал, как неправильный хват гантелей ведет к травмам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru