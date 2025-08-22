Одно неверное движение — и новое колено под угрозой: упражнения, которых стоит избегать

Когда человек впервые слышит диагноз "необходима замена коленного сустава", это звучит как приговор. Но на деле всё не так мрачно: современная медицина позволяет вернуть подвижность и избавиться от боли уже через несколько недель после операции. Более того, упражнения и физическая активность становятся не врагами, а лучшими союзниками на пути к восстановлению.

Почему важна физиотерапия

После эндопротезирования колена главная задача — вернуть суставу подвижность, а мышцам вокруг него — силу и стабильность. "Работать нужно не только с квадрицепсом и подколенными сухожилиями, но и с мышцами бедра и голеностопа. Они помогают удерживать колено в правильном положении", — подчёркивает физиотерапевт Грейсон Уикхэм (Grayson Wickham, DPT, CSCS).

Врач или реабилитолог всегда подбирает упражнения индивидуально. Однако есть базовый набор безопасных нагрузок, который подходит большинству пациентов: от простых сгибаний и разгибаний ноги до более сложных тренировок с эспандером или на велотренажёре.

Лучшие упражнения для восстановления

Через 3-6 недель после операции обычно разрешается начинать целенаправленные занятия. В этот список входят:

Шаги на платформу — укрепляют квадрицепсы и икроножные мышцы.

Приседания у стены — помогают включить в работу колено и тазобедренные суставы.

Баланс на одной ноге — тренирует равновесие и адаптирует организм к новому суставу.

Подъём на носки — развивает силу икроножных мышц, что важно для нормальной походки.

Ягодичный мостик — укрепляет мышцы таза, снижая нагрузку на колено.

Эти упражнения кажутся простыми, но именно они позволяют вернуться к привычным движениям: ходьбе по лестнице, длительным прогулкам и даже лёгкому спорту.

Какие тренажёры подойдут

Не все спортивные снаряды одинаково полезны после операции. По данным Американской академии ортопедических хирургов (AAOS), оптимальны следующие:

Велотренажёр — улучшает подвижность и кровообращение, начинать лучше с обратного педалирования.

Жим ногами с малым весом — укрепляет весь нижний отдел, имитируется дома полуприседами.

Беговая дорожка на низкой скорости — отличная альтернатива обычной ходьбе, но без бега.

Что стоит исключить

Не всё в спортзале безопасно. От прыжков, бега, резких поворотов и игровых видов спорта лучше отказаться. Такие нагрузки ускоряют износ протеза и могут вызвать боль. Даже привычный степпер или жим ногами с большим весом — под строгим запретом в первые месяцы.

Дополнительные факты

Более 90 % пациентов после операции отмечают значительное снижение боли и улучшение качества жизни.

Уже на следующий день многие начинают осторожно двигать ногой, а через 4-6 недель садятся за руль.

Популярные занятия вроде плавания, гольфа, танцев или йоги доступны большинству пациентов спустя несколько месяцев, но с постепенной адаптацией.

Замена коленного сустава — не конец активной жизни, а её новая страница. Главное — слушать врача, двигаться постепенно и не бояться нагрузок. Тогда спортзал перестанет быть пугающим местом и станет частью пути к полноценному восстановлению.