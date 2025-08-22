Одно неверное движение — и новое колено под угрозой: упражнения, которых стоит избегать
Когда человек впервые слышит диагноз "необходима замена коленного сустава", это звучит как приговор. Но на деле всё не так мрачно: современная медицина позволяет вернуть подвижность и избавиться от боли уже через несколько недель после операции. Более того, упражнения и физическая активность становятся не врагами, а лучшими союзниками на пути к восстановлению.
Почему важна физиотерапия
После эндопротезирования колена главная задача — вернуть суставу подвижность, а мышцам вокруг него — силу и стабильность. "Работать нужно не только с квадрицепсом и подколенными сухожилиями, но и с мышцами бедра и голеностопа. Они помогают удерживать колено в правильном положении", — подчёркивает физиотерапевт Грейсон Уикхэм (Grayson Wickham, DPT, CSCS).
Врач или реабилитолог всегда подбирает упражнения индивидуально. Однако есть базовый набор безопасных нагрузок, который подходит большинству пациентов: от простых сгибаний и разгибаний ноги до более сложных тренировок с эспандером или на велотренажёре.
Лучшие упражнения для восстановления
Через 3-6 недель после операции обычно разрешается начинать целенаправленные занятия. В этот список входят:
- Шаги на платформу — укрепляют квадрицепсы и икроножные мышцы.
- Приседания у стены — помогают включить в работу колено и тазобедренные суставы.
- Баланс на одной ноге — тренирует равновесие и адаптирует организм к новому суставу.
- Подъём на носки — развивает силу икроножных мышц, что важно для нормальной походки.
- Ягодичный мостик — укрепляет мышцы таза, снижая нагрузку на колено.
Эти упражнения кажутся простыми, но именно они позволяют вернуться к привычным движениям: ходьбе по лестнице, длительным прогулкам и даже лёгкому спорту.
Какие тренажёры подойдут
Не все спортивные снаряды одинаково полезны после операции. По данным Американской академии ортопедических хирургов (AAOS), оптимальны следующие:
- Велотренажёр — улучшает подвижность и кровообращение, начинать лучше с обратного педалирования.
- Жим ногами с малым весом — укрепляет весь нижний отдел, имитируется дома полуприседами.
- Беговая дорожка на низкой скорости — отличная альтернатива обычной ходьбе, но без бега.
Что стоит исключить
Не всё в спортзале безопасно. От прыжков, бега, резких поворотов и игровых видов спорта лучше отказаться. Такие нагрузки ускоряют износ протеза и могут вызвать боль. Даже привычный степпер или жим ногами с большим весом — под строгим запретом в первые месяцы.
Дополнительные факты
- Более 90 % пациентов после операции отмечают значительное снижение боли и улучшение качества жизни.
- Уже на следующий день многие начинают осторожно двигать ногой, а через 4-6 недель садятся за руль.
- Популярные занятия вроде плавания, гольфа, танцев или йоги доступны большинству пациентов спустя несколько месяцев, но с постепенной адаптацией.
Замена коленного сустава — не конец активной жизни, а её новая страница. Главное — слушать врача, двигаться постепенно и не бояться нагрузок. Тогда спортзал перестанет быть пугающим местом и станет частью пути к полноценному восстановлению.
