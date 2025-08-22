Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает ягодичный мостик
Девушка делает ягодичный мостик
© Designed be Freepik by user18526052 is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Одно неверное движение — и новое колено под угрозой: упражнения, которых стоит избегать

Физиотерапевт Грейсон Уикхэм объяснил, какие упражнения укрепляют мышцы после артропластики колена

Когда человек впервые слышит диагноз "необходима замена коленного сустава", это звучит как приговор. Но на деле всё не так мрачно: современная медицина позволяет вернуть подвижность и избавиться от боли уже через несколько недель после операции. Более того, упражнения и физическая активность становятся не врагами, а лучшими союзниками на пути к восстановлению.

Почему важна физиотерапия

После эндопротезирования колена главная задача — вернуть суставу подвижность, а мышцам вокруг него — силу и стабильность. "Работать нужно не только с квадрицепсом и подколенными сухожилиями, но и с мышцами бедра и голеностопа. Они помогают удерживать колено в правильном положении", — подчёркивает физиотерапевт Грейсон Уикхэм (Grayson Wickham, DPT, CSCS).

Врач или реабилитолог всегда подбирает упражнения индивидуально. Однако есть базовый набор безопасных нагрузок, который подходит большинству пациентов: от простых сгибаний и разгибаний ноги до более сложных тренировок с эспандером или на велотренажёре.

Лучшие упражнения для восстановления

Через 3-6 недель после операции обычно разрешается начинать целенаправленные занятия. В этот список входят:

  • Шаги на платформу — укрепляют квадрицепсы и икроножные мышцы.
  • Приседания у стены — помогают включить в работу колено и тазобедренные суставы.
  • Баланс на одной ноге — тренирует равновесие и адаптирует организм к новому суставу.
  • Подъём на носки — развивает силу икроножных мышц, что важно для нормальной походки.
  • Ягодичный мостик — укрепляет мышцы таза, снижая нагрузку на колено.

Эти упражнения кажутся простыми, но именно они позволяют вернуться к привычным движениям: ходьбе по лестнице, длительным прогулкам и даже лёгкому спорту.

Какие тренажёры подойдут

Не все спортивные снаряды одинаково полезны после операции. По данным Американской академии ортопедических хирургов (AAOS), оптимальны следующие:

  • Велотренажёр — улучшает подвижность и кровообращение, начинать лучше с обратного педалирования.
  • Жим ногами с малым весом — укрепляет весь нижний отдел, имитируется дома полуприседами.
  • Беговая дорожка на низкой скорости — отличная альтернатива обычной ходьбе, но без бега.

Что стоит исключить

Не всё в спортзале безопасно. От прыжков, бега, резких поворотов и игровых видов спорта лучше отказаться. Такие нагрузки ускоряют износ протеза и могут вызвать боль. Даже привычный степпер или жим ногами с большим весом — под строгим запретом в первые месяцы.

Дополнительные факты

  • Более 90 % пациентов после операции отмечают значительное снижение боли и улучшение качества жизни.
  • Уже на следующий день многие начинают осторожно двигать ногой, а через 4-6 недель садятся за руль.
  • Популярные занятия вроде плавания, гольфа, танцев или йоги доступны большинству пациентов спустя несколько месяцев, но с постепенной адаптацией.

Замена коленного сустава — не конец активной жизни, а её новая страница. Главное — слушать врача, двигаться постепенно и не бояться нагрузок. Тогда спортзал перестанет быть пугающим местом и станет частью пути к полноценному восстановлению.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-эксперт Герасимова назвала бокс полезным для карьерного развития сегодня в 14:23

Удары по стрессу: бокс спасает от выгорания и даёт силы для карьеры

Фитнес-эксперт объяснила, почему бокс — это не только про физическую форму и удары. Этот вид спорта помогает карьеристам быстрее переключаться, держать стресс под контролем и развивать стратегическое мышление.

Читать полностью » Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм сегодня в 13:19

Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50

Фитнес-эксперт рассказал, какое простое упражнение помогает мужчинам старше 50 лет укрепить мышцы, суставы и ускорить замедлившийся обмен веществ. Движение «конькобежец» легко выполнять дома и не требует специального оборудования.

Читать полностью » Врач Сулим перечислила продукты и привычки, мешающие убрать жир с живота сегодня в 12:16

7 упражнений, которые эффективно сжигают жир в области живота

Фитнес-тренер Александра Сулим объяснила, почему пивной живот не уходит без диеты, и назвала упражнения, которые действительно работают на «втягивание» талии. Рассказываем, как сочетать питание и тренировки для быстрого результата.

Читать полностью » Ракеточные виды спорта эффективнее бега и плавания для долголетия сегодня в 11:12

Хотите прожить на 10 лет дольше? Учёные назвали самый полезный спорт

Учёные выяснили, что больше всего продлевают жизнь не бег и не плавание. Исследования показали: регулярные занятия теннисом и бадминтоном снижают риск смерти почти вдвое. Почему ракеточные виды спорта оказались лидерами — рассказываем.

Читать полностью » Бекхэмы, Уильямс и Федерер: как спортивные семьи зарабатывают миллионы вне спорта сегодня в 10:08

Когда союз сильнее корта: спортивные тандемы, покорившие бизнес

Не только медали и кубки — эти спортивные пары доказали, что любовь и совместный бизнес приносят не меньшие победы. От Бекхэмов до Федереров — рассказываем, как звездные супруги заработали сотни миллионов вне стадиона.

Читать полностью » Короткая тренировка AMRAP с гирей для ног названа эффективной врачами сегодня в 9:50

Гиря весом 10 кг — и ноги горят так, будто вы прошли марафон

Узнайте, как 5-минутная тренировка с гирей в формате AMRAP может заменить полноценный день ног и прокачать выносливость без долгих часов в зале.

Читать полностью » Врач спортивной медицины Стивен Коллина: бег не вызывает остеоартроз сегодня в 9:10

Бег, который разрушает суставы или спасает их: правда об артрозе

Можно ли бегать при артрозе? Врачи уверяют, что да. Узнайте, какие шесть правил помогут сохранить суставы здоровыми и не отказываться от любимого спорта.

Читать полностью » Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч сегодня в 8:50

Два одинаковых упражнения — два разных исхода: какой выбор решает судьбу плеч

Military press и жим за головой кажутся похожими, но разница огромна: одно укрепляет плечи, другое может навредить. Узнайте, что выбрать и почему.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Августовский уход за виноградом: когда поливать и чем подкармливать лозу
Туризм

Мурманские туристы пожаловались на сложность выезда из Сочи: прямой рейс стоит 92 тыс. рублей
Питомцы

Неприятный запах из пасти у кошек может быть симптомом болезней
Спорт и фитнес

Как жара влияет на расход калорий при упражнениях: объяснение спортивного врача Денниса Кардоне
Наука и технологии

Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов
Дом

Какие предметы в спальне вызывают проблемы с дыханием и аллергии — советы по здоровью
Авто и мото

Член Общественной палаты Машаров назвал случаи, когда разрешён выезд на обочину
Дом

ЖКХ в регионах России подорожало: причины назвала Госдума
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru