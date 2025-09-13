Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания своим весом
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Артроз не ждёт старости: болезнь всё чаще выбирает тех, кто сидит слишком много

Врач Георгий Темичев назвал эффективные упражнения при остеоартрозе коленного сустава

Физическая активность остаётся одним из самых доступных способов справляться с болью в коленях. Даже если дискомфорт уже возник из-за остеоартроза, движение помогает облегчить состояние и вернуть подвижность. Укреплённые мышцы ног берут на себя часть нагрузки, а суставы получают более надёжную поддержку. Кроме того, регулярные упражнения положительно влияют на питание хрящевой ткани.

"Упражнения уменьшают дискомфорт, улучшают способность к движению и качество жизни у людей с этим заболеванием", — отметил врач спортивной медицины, основатель клиники КТГ Георгий Темичев.

Почему болят колени

Причин много: от травм и перегрузки до возрастных изменений и артрита. Боль в колене мешает не только спорту, но и повседневным делам: подъёму по лестнице, долгим прогулкам или поездкам на велосипеде. Но при правильной нагрузке мышцы вокруг сустава укрепляются, связки становятся эластичнее, а общее самочувствие улучшается.

Регулярные тренировки два раза в неделю дают ощутимый результат. Главное — начинать постепенно и не забывать увеличивать нагрузку, когда тело к ней привыкнет.

Советы шаг за шагом

1. Приседания на стул

Сядьте на край стула, выпрямите спину и перенесите вес на стопы. Почувствовали баланс — поднимайтесь. Сделайте 4 подхода по 10 повторений. Со временем переходите к приседаниям без опоры, следите, чтобы пятки оставались на полу, а колени не заворачивались внутрь.

2. Румынская тяга

Встаньте прямо, слегка согните колени и наклоняйтесь вперёд, сохраняя спину прямой. Начните с палки, чтобы отработать технику. Когда движение будет получаться, возьмите гантели или штангу. Делайте 4 подхода по 10 повторений. Для усложнения попробуйте вариант на одной ноге.

3. Подъёмы на носок

Встаньте на одну ногу у стены, держитесь руками за опору. Поднимайтесь на носочек и опускайтесь медленно: 2 секунды вверх и столько же вниз. Выполните 3 подхода на максимум, но не более 20 раз. Когда достигнете этого числа, добавляйте вес — например, гири.

Мифы и правда

  • Миф: при боли в коленях нужно полностью отказаться от тренировок.
  • Правда: грамотная физическая активность укрепляет сустав и снижает боль.
  • Миф: достаточно растяжки без силовых упражнений.
  • Правда: именно мышцы берут на себя основную нагрузку, поэтому силовые упражнения необходимы.
  • Миф: только бег развивает ноги.
  • Правда: приседания, тяги и подъёмы на носки дают более целенаправленную защиту коленей.

FAQ

Как выбрать упражнения при боли в коленях?
Подбирайте лёгкие силовые упражнения без резких движений. Начинайте с простых вариантов и переходите к усложнённым.

Сколько стоит домашний инвентарь?
Минимальный набор — стул, палка и пара гантелей. Стоимость от 2–3 тысяч рублей.

Что лучше: тренажёрный зал или занятия дома?
Если техника освоена, домашние тренировки эффективны. Но зал даёт больше возможностей для прогрессии за счёт оборудования.

Исторический контекст

Остеоартроз начали подробно изучать ещё в XIX веке. Первые наблюдения связывали его только с возрастом, считая неизбежной проблемой старения. Но позже выяснилось, что регулярная активность и укрепление мышц заметно снижают риск заболевания. Уже в конце XX века стали появляться научные обзоры, подтверждающие пользу упражнений для суставов.

А что если…

Если совсем отказаться от физической активности, мышцы начнут слабеть, связки потеряют эластичность, а сустав станет менее стабильным. Боль будет усиливаться, а простые бытовые задачи — подниматься по лестнице или носить сумки — превратятся в испытание.

Интересные факты

  • Хрящ в коленном суставе питается только при движении, так как сосудов в нём нет.
  • Велосипед с правильной высотой седла считается щадящей нагрузкой для коленей.
  • Даже 20 минут упражнений дважды в неделю снижают риск прогрессирования артроза.

