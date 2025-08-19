Как боль в колене рушит спортивную форму быстрее, чем травма головы

Боль в колене может появиться неожиданно — сначала лёгкое ощущение дискомфорта, потом нарастающее раздражение, а в итоге поход к врачу, потому что каждое выпрямление ноги приносит неприятные ощущения. Для спортсменов это один из самых тревожных сигналов: травма может надолго выбить из привычного ритма тренировок.

Почему колено начинает болеть

Коленная боль — проблема не только бегунов, но и людей, ведущих активный образ жизни. Чаще всего её причиной становится перегрузка — слишком резкий рост нагрузки или чрезмерное повторение одного движения. По словам физиотерапевта Тайлерa Найтингейла, при выпрямлении ноги нагрузка между бедренной и большеберцовой костью возрастает, и если есть повреждение хряща или суставных поверхностей, возникает давление и боль. Иногда виновником становится прямая травма — падение, резкая смена направления или удар.

Перегрузочные травмы

1. Колено бегуна — воспаление или раздражение сухожилия, соединяющего надколенник и большеберцовую кость. Причина — однотипные движения, например, бег или прыжки. Профилактика — укрепление мышц ног (квадрицепсов, бёдер, ягодиц) и чередование активности.

2. Дисбаланс мышц. Если квадрицепсы работают неравномерно, коленная чашечка движется неправильно в своём "желобке", вызывая боль.

3. Артрит колена. Износ хряща приводит к скованности и боли. Бывает остеоартрит (из-за возраста), ревматоидный артрит (аутоиммунный процесс) и посттравматический артрит. Полностью восстановить хрящ пока невозможно, но можно уменьшить нагрузку и воспаление, исключив прыжки и обратившись к физиотерапии.

Травмы от резкого воздействия

1. Разрыв мениска. Часто сопровождается ощущением "щелчка" в суставе, отёком и блокировкой колена. Иногда возникает киста Бейкера — скопление жидкости сзади колена.

2. Разрыв передней крестообразной связки (ACL). Характерен для командных видов спорта с резкими остановками и поворотами. Нередко требует хирургического восстановления и длительной реабилитации.

3. Разрыв задней крестообразной связки (PCL). Боль возникает сзади колена, особенно при выпрямлении. Лечение — покой, лёд, иногда фиксация сустава.

Когда пора к врачу

Если боль острая, колено блокируется или вы не можете опереться на ногу — это повод обратиться за медицинской помощью немедленно. Даже умеренная, но постоянная боль в течение нескольких дней — сигнал для диагностики.

Интересный факт: по данным American Academy of Orthopaedic Surgeons, коленные травмы составляют около 55% всех спортивных повреждений у бегунов и игроков в командные виды спорта.