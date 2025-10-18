Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина выполняет приседания у стены
Молодая женщина выполняет приседания у стены
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Хруст в коленях — не приговор: упражнения, что возвращают лёгкость движений

Упражнения для укрепления коленей снижают риск артроза — физиотерапевты подтвердили эффективность метода

Колени ежедневно выдерживают огромную нагрузку — при ходьбе, подъёме по лестнице, тренировках и даже при длительном сидении. С возрастом или при неправильных движениях суставы теряют эластичность, появляются хруст, боль и отёки. Но укрепить их вполне реально: регулярные упражнения помогут сохранить подвижность и предотвратить травмы. Главное — выполнять их правильно и не допускать ошибок.

Почему важно укреплять колени

Коленный сустав соединяет бедро и голень, обеспечивая движение ноги и устойчивость тела. Его стабильность зависит от силы и гибкости окружающих мышц — квадрицепса, бицепса бедра, ягодиц и икроножных мышц. Если эти мышцы слабы, нагрузка ложится напрямую на сустав, что приводит к боли и микротравмам. Укрепляя мышцы, мы не только защищаем колени, но и улучшаем осанку, походку и выносливость.

Перед началом тренировки важно провести разминку: 5-10 минут ходьбы, вращения суставов и лёгкая растяжка. Это улучшит кровообращение и подготовит связки к работе.

Силовые упражнения для стабильных суставов

1. Приседания

Это базовое упражнение укрепляет квадрицепсы и ягодицы. Разверните стопы наружу на 15-20 градусов, чтобы колени двигались в ту же сторону. Приседайте до параллели с полом, не выводя колени за носки. Для начинающих достаточно 3 подходов по 20 повторений.

Для продвинутых: попробуйте сплит-присед на одной ноге. Поставьте заднюю ногу на скамью или стул, а передней выполняйте приседания. Следите, чтобы колено не уходило внутрь. Этот вариант развивает равновесие и укрепляет мелкие стабилизирующие мышцы.

2. Приседания с эспандером

Закрепите резиновую ленту вокруг бедра, сделайте шаг вперёд, чтобы создать натяжение, и приседайте на одной ноге. Эспандер создаёт дополнительное сопротивление, заставляя мышцы работать активнее. Это отличная альтернатива тренажёру.

3. Статичный присед у стены

Опуститесь спиной к стене и задержитесь в положении сидя, пока угол в колене не составит 90 градусов. Удерживайте позу 10-30 секунд, постепенно увеличивая время. Это упражнение тренирует выносливость и стабилизирует сустав.

4. Подъём голени с сопротивлением

Прикрепите эспандер к лодыжке и, сидя или стоя, поднимайте ногу до прямого угла в колене. Три подхода по 10 повторов на каждую ногу помогут укрепить мышцы, поддерживающие коленный сустав.

5. Подъём на носочки

Работает над икроножными мышцами, улучшая кровоток и устойчивость коленей. Выполняйте 3 подхода по 30-50 раз. Можно опираться на стену для равновесия. Для повышения сложности встаньте на блин от штанги, чтобы пятки были ниже носков — это увеличит амплитуду движения.

6. Зашагивания на возвышенность

Поднимайтесь на степ или устойчивую скамью, следя за тем, чтобы колено не заваливалось внутрь. Делайте по 10-30 повторений каждой ногой. Чем выше платформа, тем меньше повторений потребуется — нагрузка возрастает.

7. Выпады

Отличное упражнение для силы и симметрии ног. Делайте шаг назад и опускайтесь до угла 90 градусов в колене. Колено должно быть над стопой. Если сложно удержать равновесие, держитесь за стену. Три подхода по 20 повторений на каждую ногу достаточно для начинающих.

8. Разведение ног лёжа

Лягте на спину, поднимите ноги и разводите их в стороны, затем медленно сводите обратно. Работают приводящие мышцы бедра, которые часто остаются слабыми. Выполняйте 3 подхода по 20 повторений.

Упражнения для растяжки и гибкости

Сильные мышцы важны, но без растяжки сустав теряет подвижность. После силовой части выделите 10-15 минут на растяжку — это снимет напряжение и предотвратит спазмы.

1. Растяжка напрягателя широкой фасции бедра

Скрестите ноги, опускаясь в сторону передней ноги, чтобы прочувствовать растяжение по внешней стороне бедра. Удерживайте 60-90 секунд и повторите в другую сторону. Это упражнение снимает нагрузку с колена при ходьбе и беге.

2. Растяжка икроножных мышц

Упритесь руками в стену, поставив одну ногу вперёд, другую назад. Пятка задней ноги остаётся на полу. Чем дальше шаг, тем сильнее растяжка. Такая растяжка улучшает амортизацию коленного сустава.

3. Растяжка бицепса бедра

Сядьте и наклоняйтесь к прямым ногам, не округляя спину. Можно делать по одной ноге. Это улучшает подвижность задней поверхности бедра и уменьшает риск травм при приседаниях.

4. Растяжка аддукторов

Сядьте, разведите ноги как можно шире и наклоняйтесь вперёд. Не стремитесь сразу лечь на пол — лучше углубляйте наклон постепенно. Такое упражнение полезно для профилактики растяжений паховых мышц.

5. Растяжка квадрицепса

Стоя на одной ноге, возьмитесь за щиколотку второй и подтяните пятку к ягодице. Напрягайте ягодицы, чтобы растянуть переднюю часть бедра. Делайте по 2-3 подхода на каждую ногу.

Советы шаг за шагом

  1. Всегда разогревайтесь перед тренировкой — колени особенно чувствительны к холодным нагрузкам.

  2. Используйте коврик, устойчивую обувь и мягкие амортизирующие поверхности.

  3. Выполняйте упражнения медленно, избегая рывков.

  4. Увеличивайте нагрузку постепенно — от лёгких движений к более сложным.

  5. После тренировки выполняйте лёгкую растяжку или самомассаж с роликом.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: выполнение прыжков и бега по твёрдому покрытию.

  • Последствие: микротравмы и воспаление суставных тканей.

  • Альтернатива: плавание, велосипед, эллиптический тренажёр.

  • Ошибка: приседания с прогибом спины или заваливанием коленей внутрь.

  • Последствие: перегрузка связок и повреждение менисков.

  • Альтернатива: упражнения у стены или с эспандером.

  • Ошибка: отсутствие растяжки после тренировки.

  • Последствие: укорочение мышц и ограничение подвижности.

  • Альтернатива: регулярная статическая растяжка на 10-15 минут.

А что если болят колени уже сейчас

Если при выполнении упражнений вы ощущаете боль или щелчки, не продолжайте тренировку. Важно обратиться к врачу, чтобы исключить артрит, артроз или повреждение связок. Иногда боль вызывают даже плоскостопие или неправильная обувь. Используйте ортопедические стельки и делайте упражнения в кроссовках с амортизацией. Также стоит добавить в рацион коллаген, желатин, витамины D и C — они поддерживают здоровье хрящей.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы:

  • не требуют оборудования и финансовых затрат;

  • можно заниматься в любое время;

  • улучшается тонус мышц и выносливость.

Минусы:

  • без контроля инструктора легко делать ошибки;

  • сложнее оценить правильную технику;

  • при травмах самостоятельные занятия могут быть опасны.

Тем не менее, при соблюдении правил техника становится безопасной и эффективной. Главное — слушать своё тело и не форсировать процесс.

FAQ

Как часто делать упражнения для коленей?
Оптимально 3-4 раза в неделю. Между занятиями нужно оставлять день на восстановление.

Можно ли выполнять их при артрозе?
Да, но только под контролем врача или физиотерапевта. Предпочтение стоит отдавать мягким движениям без осевой нагрузки.

Какие продукты полезны для суставов?
Холодец, рыба, яйца, авокадо, орехи, а также добавки с коллагеном и глюкозамином.

Сколько времени нужно, чтобы увидеть результат?
Уже через 3-4 недели регулярных тренировок снижается боль и появляется лёгкость в движениях.

Что делать, если нет эспандера?
Используйте резинку для волос или плотный шарф — важно лишь создать лёгкое сопротивление.

Мифы и правда

  • Миф: если колени болят, нужно полностью отказаться от тренировок.

  • Правда: при правильных упражнениях боль, наоборот, уменьшается. Главное — избегать ударных движений.

  • Миф: приседания вредны для суставов.

  • Правда: вредно неправильное выполнение. При корректной технике приседания укрепляют сустав.

  • Миф: растяжка не влияет на здоровье коленей.

  • Правда: гибкость мышц напрямую снижает риск травм и дискомфорта.

Колени — одна из самых уязвимых частей тела, но и одна из самых благодарных. Если заботиться о них правильно, суставы прослужат десятилетиями, а движение останется лёгким и уверенным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения для пивного живота: скакалка, берпи и другие эффективные тренировки для сжигания жира сегодня в 13:18
Как избавиться от пивного живота: 4 упражнения, которые сжигают жир и укрепляют мышцы

Как избавиться от пивного живота с помощью эффективных упражнений? Узнайте, какие тренировки рекомендует фитнес-эксперт Ахил Сайеда для быстрого и безопасного сжигания жира.

Читать полностью » Приседания с весом и другие виды упражнений для улучшения осанки и укрепления ног сегодня в 12:54
Приседания для укрепления тела: 5 видов, которые помогут достичь отличных результатов

Как выбрать правильные приседания для укрепления тела? Узнайте, какие упражнения рекомендует тренер Акулина Бахтурина для проработки ног и ягодиц.

Читать полностью » Техники расслабления для водителей: простые упражнения для спины, шеи и психоэмоционального состояния сегодня в 12:30
Без боли и стресса: упражнения для водителей, которые помогут расслабить тело и ум

Как расслабить тело в долгих поездках за рулем? Узнайте полезные советы от Ольги Яблоковой для комфортных и безопасных путешествий.

Читать полностью » Как эффективно тренировать все мышцы тела: комплекс упражнений для домашнего фитнеса сегодня в 12:15
5 упражнений для быстрого результата: как кардио и силовые тренировки работают вместе

Как избавиться от жира на животе с помощью тренировок дома? Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс делится эффективной комбинацией упражнений для достижения рельефного пресса.

Читать полностью » Как сочетание кардио и силовых тренировок помогает избавиться от жира на животе и укрепить тело сегодня в 11:51
Сжигаем жир и укрепляем мышцы: почему кардио и силовые тренировки должны идти вместе

Идеальная тренировка для сжигания жира на животе: фитнес-эксперт Менно Хенсельманс поделился рекомендациями по правильному сочетанию кардио и силовых упражнений.

Читать полностью » Как подготовиться к забегу: медицинский осмотр, техника бега и выбор обуви для безопасного участия сегодня в 11:27
Как подготовиться к забегу без травм: советы от специалиста по физической подготовке

Как избежать травм на забеге? Узнайте советы эксперта по подготовке и тренировкам от врача-невролога Алексея Безымянного для безопасных и эффективных забегов.

Читать полностью » Пешие прогулки, суставные разминки и тренажеры: лучшие альтернативы бегу для здоровья суставов сегодня в 11:12
Не любите бег? 5 безопасных альтернатив для поддержания физической формы

Не можете бегать? Узнайте, какие безопасные и полезные альтернативы предложила фитнес-эксперт Фатима Магомедова для поддержания здоровья и хорошей физической формы.

Читать полностью » Комплекс упражнений для уменьшения целлюлита и укрепления бедер и ягодиц сегодня в 10:58
Как избавиться от целлюлита: 5 упражнений для рельефных бедер и ягодиц

Как избавиться от целлюлита с помощью упражнений? Узнайте, какие тренировки рекомендует фитнес-эксперт Ольга Яблокова для улучшения формы бедер и ягодиц.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Оптические сканеры замедляются при мокрых или жирных пальцах
Авто и мото
Чаще всего птицы оставляют помёт на коричневых, красных и чёрных автомобилях
Спорт и фитнес
Батутный спорт укрепляет мышцы и улучшает координацию — отмечают инструкторы по фитнесу
Еда
Учёные: при обжарке томатной пасты активируется ликопин и усиливается вкус соуса
Туризм
Философия помало в Дубровнике стала символом осознанной жизни и медленного туризма
Красота и здоровье
Эндокринолог предупредила: внезапное увеличение живота при худых руках и ногах — признак гормонального сбоя
Садоводство
В Марий Эл многолетние травы успешно зимуют при осенней обрезке, мульчировании и укрытии растений
Дом
Правильная выкладка предметов и свет делают открытые полки визуально дороже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet