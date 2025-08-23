Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:50

Щелчки в коленях при беге: простые упражнения, которые спасут суставы

Лида Малек, физиотерапевт: боль и отёк в колене при щелчках указывают на повреждение мениска

Иногда привычный бег вдруг сопровождается странным "щелчком" в колене. Кто-то не придаёт этому значения, а кто-то сразу думает о травме. Важно понимать: не каждый звук из сустава — повод для паники, но и игнорировать его не стоит. Особенно если вместе со щелчком появляется боль или отёк.

Когда щелчки — это норма

По данным исследования, опубликованного в журнале Clinics in Orthopedic Surgery (2018), редкое и безболезненное "потрескивание" в колене чаще всего связано с крошечными пузырьками воздуха в суставной жидкости. Они лопаются при движении — и это абсолютно безопасно.

"Безболезненные щелчки в коленях встречаются очень часто и не должны вызывать беспокойства", — отмечает физиотерапевт и спортивный специалист Лида Малек (Leada Malek, DPT). Однако если звук становится регулярным, стоит задуматься: возможно, ткани вокруг колена напряжены, или есть изменения в поверхности сустава.

Сигналы тревоги: боль и отёк

Совсем другое дело, когда щелчки сопровождаются болью или колено "заклинивает". Это может указывать на повреждение мениска или появление внутрисуставных "тел" (например, отколовшихся хрящевых фрагментов). "Если появляется ощущение застревания, резкой боли или болезненного хруста, необходимо обследование у специалиста", предупреждает Малек.

Основные причины щелчков при беге
Врачи и исследователи выделяют несколько наиболее распространённых факторов:

Мышечный дисбаланс или слабость

Ослабленные квадрицепсы не могут правильно удерживать коленную чашечку. Возникает повреждение хряща, щелчки и боль. Распространённое название — "колено бегуна"

(пателлофеморальный болевой синдром).

Также причиной может быть синдром подвздошно-большеберцового тракта (IT band syndrome) — тогда боль ощущается с внешней стороны колена.

Перенапряжённые мышцы

Слабость — не единственный враг. Недостаточная гибкость мышц тоже приводит к дискомфорту. Исследования (Journal of Clinical Orthopedics and Trauma, 2021) подтверждают: растяжка задней поверхности бедра уменьшает передние боли в колене у бегунов.

Ошибки в тренировках

Слишком быстрый рост нагрузок, неподходящая обувь, бег по одной стороне дороги — всё это перегружает суставы.

Травма мениска или артроз

Резкий поворот во время бега может повредить хрящевую прокладку колена — мениск. Если щелчок сопровождается болью и отёком, это серьёзный повод обратиться к врачу. А хрустящий звук ("крепитация") часто сигнализирует об остеоартрите.

Как действовать

  • Укрепляйте мышцы: особенно квадрицепсы и ягодицы. Эффективны упражнения с резинкой, мостики и баланс на одной ноге.
  • Не забывайте про растяжку квадрицепсов, IT-банда и задней поверхности бедра.
  • Следите за техникой и обувью. Стертые кроссовки увеличивают риск травм.
  • Дозируйте нагрузки и не бегайте по одному склону дороги.
  • При боли и отёке — прекращайте бег, прикладывайте лед, используйте противовоспалительные средства и консультируйтесь с врачом.

Интересный факт: по данным Американской академии ортопедических хирургов, у 25% бегунов в течение жизни развивается "колено бегуна" — и в большинстве случаев его можно предотвратить простыми упражнениями.

