Небольшое количество шаров, которые были наполнены мусорными отходами и запущены Китайской Народно-Демократической Республикой, упали на территории президентской резиденции Южной Кореи. Об этом информирует новостной веб-сайт News1.

Недавно главный орган планирования и управления вооружённых сил ОКНШ Южной Кореи заявил, что Северная Корея вновь запустила шары, наполненные мусорными отходами. Агентство News1 напомнило, что подобные действия — это не первый случай.

Известно, что шары упали в одном из центральных административных округов в центре Республики Кореи, в официальной резиденции президента Южной Кореи. Уже была выполнена проверка на содержание шаров. Сообщается, что силы реагирования на химико-биологические инциденты не обнаружили никакой опасности. Однако некоторое количество воздушных шаров всё ещё не приземлились.

Фото: Flickr / Mario Sánchez Prada (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)