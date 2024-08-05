В КНДР выразили готовность к переговорам с США

Переговоры и противоборство могут стать выбором Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Как переговоры, так и противоборство могут стать нашим выбором в отношении США. Но КНДР должна быть тщательнее подготовлена к противоборству", — приводит агентство слова северокорейского лидера.
Он добавил, что за последние 30 лет взаимодействия КНДР и США привели Пхеньян к таким выводам.
При этом Ким Чен Ын добавил, что враждебность со стороны Штатов по отношению к Северной Корее до сих пор остается, поэтому глава государства призвал наращивать обороноспособность страны.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента и Информационное бюро
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