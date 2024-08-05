Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Ким Чен Ын заговорил о возможности переговоров с США
  1. Главная
  2. Мир

В КНДР выразили готовность к переговорам с США

Ким Чен Ын заговорил о возможности переговоров с США

Переговоры и противоборство могут стать выбором Северной Кореи в отношении Соединенных Штатов. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Как переговоры, так и противоборство могут стать нашим выбором в отношении США. Но КНДР должна быть тщательнее подготовлена к противоборству", — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Он добавил, что за последние 30 лет взаимодействия КНДР и США привели Пхеньян к таким выводам.

При этом Ким Чен Ын добавил, что враждебность со стороны Штатов по отношению к Северной Корее до сих пор остается, поэтому глава государства призвал наращивать обороноспособность страны.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента и Информационное бюро

Мир

FA: США отстают от России и Китая в вопросе ведения конфликтов

FA: США отстают от России и Китая в вопросе ведения конфликтов

Издание Foreign Affairs считает, что Соединенные Штаты очень сильно отстают от России и Китая в вопросе ведения конфликтов. Журналист решил разобраться, по каким причинам Вашингтон утратил лидерские позиции в этом вопросе.

Читать полностью
На грани разрыва: США грозят Ирану прекращением диалога в случае масштабной атаки на Израиль

На грани разрыва: США грозят Ирану прекращением диалога в случае масштабной атаки на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главами МИД стран G7 предупредил о возможных серьезных последствиях для отношений между Вашингтоном и Тегераном в случае масштабной атаки Ирана на Израиль.

Читать полностью

Общество

Псковские ученые создадутся нейросеть

Псковские ученые создадутся нейросеть "Госджипити" для перевода с языка чиновников на простой

В РФ появится новая нейросеть "Госджипити". Она будет переводить выражения с языка чиновников на обычный.

Читать полностью
Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом

Иван Ургант рассказал о своих планах работать за рубежом

Телеведущий Иван Ургант, которому недавно запретили выступать на благотворительном мероприятии в России, рассказал, что продолжит работать за границей.

Читать полностью

Новости