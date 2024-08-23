Запад идет на эскалацию: КНДР осудило продажу вертолетов Apache Америкой Южной Корее

МИД КНДР выступил с резкой критикой решения Госдепартамента США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache.
В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, внешнеполитическое ведомство "решительно отвергло происки США и их союзников по наращиванию вооруженных сил, создающих серьезную угрозу безопасности в регионе и обостряющих военную напряженность".
Согласно сообщению, Госдеп накануне одобрил продажу Сеулу 36 ударных вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. КНДР расценивает это как "недопустимый вызов безопасности региона" и строго предупреждает о последствиях таких действий.
В Северной Корее считают, что поставки американского оружия союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе недопустимы и представляют серьезную угрозу для обстановки безопасности. Пхеньян решительно осудил это решение Вашингтона, подчеркнув, что оно лишь усилит военную напряженность в регионе.
Фото: www. flickr. com/jennybento (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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