Запад идет на эскалацию: КНДР осудило продажу вертолетов Apache Америкой Южной Корее

МИД КНДР выступил с резкой критикой решения Госдепартамента США одобрить продажу Южной Корее 36 вертолетов AH-64E Apache.

В заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Северной Кореи, внешнеполитическое ведомство "решительно отвергло происки США и их союзников по наращиванию вооруженных сил, создающих серьезную угрозу безопасности в регионе и обостряющих военную напряженность".

Согласно сообщению, Госдеп накануне одобрил продажу Сеулу 36 ударных вертолетов Apache на сумму 3,5 миллиарда долларов. КНДР расценивает это как "недопустимый вызов безопасности региона" и строго предупреждает о последствиях таких действий.

В Северной Корее считают, что поставки американского оружия союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе недопустимы и представляют серьезную угрозу для обстановки безопасности. Пхеньян решительно осудил это решение Вашингтона, подчеркнув, что оно лишь усилит военную напряженность в регионе.

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