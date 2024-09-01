Китай обходит США в технологической гонке: "Сделано в Китае-2025" принесло свои плоды

Китай укрепил свои позиции в научно-технологическом секторе, заняв первое место в мире по вкладу в большинство передовых технологических направлений, согласно последнему исследованию австралийского аналитического центра Australian Strategic Policy Institute (ASPI), поддерживаемого государством.

В отчете "Critical Technology Tracker" эксперты ASPI проанализировали научно-технологический потенциал различных стран, основываясь на количестве проведенных ими прорывных исследований с высокими показателями цитирования. Анализ охватывал период с 2003 по 2023 год.

Исследователи рассмотрели 64 ключевых технологических области, включая оборонные технологии, космос, энергетику, экологию, искусственный интеллект, биотехнологии, робототехнику, информационную безопасность, вычислительные процессы, разработку передовых материалов, квантовые технологии и другие.

Результаты показали, что Китай лидирует по числу наиболее цитируемых исследований с 2019 по 2023 год в 57 из 64 рассмотренных областей, что составляет почти 90% от общего числа. В оставшихся семи областях лидерство принадлежит США.

Эксперты подчеркнули, что ситуация в период с 2003 по 2007 год была диаметрально противоположной: США возглавляли рейтинги по 60 из 64 направлений, в то время как Китай был лидером только в трех.

Авторы отчета отмечают, что Китай достиг значительных успехов за последние два десятилетия, особенно с 2010 года, благодаря государственной программе "Сделано в Китае - 2025", которая предусматривала масштабное финансирование ключевых направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В прошлогоднем отчете ASPI Китай также лидировал, но в меньшем количестве категорий - 52. Среди новых областей, где Китай укрепил свои позиции, упоминаются квантовые датчики, высокопроизводительные вычисления, гравитационные датчики, запуск космических аппаратов, проектирование и изготовление передовых интегральных схем.

США сохранили лидерство в таких областях, как квантовые вычисления, вакцины и медицинские контрмеры, ядерная медицина и радиотерапия, малые спутники, атомные часы, генная инженерия и обработка естественного языка.

Некоторые технологические области были отнесены к "высокорисковым" из-за возможности их монополизации одной из стран. Число таких направлений увеличилось с 14 до 24, при этом Китай доминирует в большинстве из них, что вызывает опасения относительно их возможного военного применения.

Исследование также отмечает прогресс Индии, которая теперь входит в пятерку лидеров по наиболее цитируемым исследованиям по 45 из 64 важнейших направлений, и Великобритании, чьи позиции несколько ослабли.

Авторы отчета подчеркивают, что достижение и сохранение лидерства в научно-исследовательской области требует постоянных инвестиций и не может быть достигнуто с помощью краткосрочных или разовых мер.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿