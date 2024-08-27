Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 91,4807
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.08.2024 : 102,2911
Knauf подтвердила, что еще не покидает Россию
  1. Главная
  2. Мир

Немецкая Knauf: компания пока не покинула Россию, но уход уже запущен

Knauf подтвердила, что еще не покидает Россию

Немецкий производитель строительных материалов Knauf продолжает свою деятельность на российском рынке. Как сообщил представитель компании изданию Table.Media, решение о прекращении работы в РФ лишь запустило процесс, продолжительность которого во многом зависит от действий российских властей.

По словам представителя Knauf, начало процедуры вывода из России положено, однако её темпы и сроки в значительной степени определяются российским правительством. В связи с этим компания пока не может назвать точную дату завершения передачи российского подразделения.

В конце апреля Knauf объявила о планах передать свой российский бизнес местному управленческому составу. Это решение было принято после публикации в немецких СМИ сообщений о применении продукции Knauf при восстановлении Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Кроме того, прокуратура Вюрцбурга начала предварительную проверку деятельности компании в связи с этими сообщениями.

В июне заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что Knauf передаёт свой российский бизнес местным руководителям с возможностью выкупа обратно в течение двух лет.

Таким образом, процесс вывода Knauf из России находится на начальной стадии и его завершение зависит от ряда факторов, в том числе от позиции российских властей.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Stimmen , ( Attribution-Share Alike 4.0. )

Мир

Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном

Canard enchaîné: перед арестом Дуров запланировал ужин с Макроном

Согласно данным французской газеты Le Canard enchaîné, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил полицейским во время ареста во Франции, что у него запланирован ужин с президентом Эмманюэлем Макроном. Однако в Елисейском дворце это опровергли, подчеркнув, что в тот вечер Макрон находился в Ле-Туке.

Читать полностью
Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram

Reuters: Южная Корея ужесточит позицию против мессенджера Telegram

Южная Корея решила усилить меры по отношению к Telegram из-за распространения незаконного контента, пишет Reuters. Президент Юн Сок Ель потребовал усиления расследования преступлений сексуального характера, которые активно распространяются посредством мессенджера, включая фото и видео с участием кореянок.

Читать полностью

Общество

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Ольга Орлова объяснила, почему не позволяет ребёнку спасть в супружеской кровати

Певица Ольга Орлова откровенно ответила на вопрос о том, почему собаке можно спать в её кровати, а дочке нет.

Читать полностью
Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Соломатина: ферментированная еда важна для работы микробиома

Диетолог Елена Соломатина рассказала о важности ферментированных продуктов в рационе. Такие продукты поддерживают работу микробиома, что критично для иммунной системы, снижения воспалений и даже психического здоровья.

Читать полностью

Новости