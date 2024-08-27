Немецкая Knauf: компания пока не покинула Россию, но уход уже запущен

Немецкий производитель строительных материалов Knauf продолжает свою деятельность на российском рынке. Как сообщил представитель компании изданию Table.Media, решение о прекращении работы в РФ лишь запустило процесс, продолжительность которого во многом зависит от действий российских властей.
По словам представителя Knauf, начало процедуры вывода из России положено, однако её темпы и сроки в значительной степени определяются российским правительством. В связи с этим компания пока не может назвать точную дату завершения передачи российского подразделения.
В конце апреля Knauf объявила о планах передать свой российский бизнес местному управленческому составу. Это решение было принято после публикации в немецких СМИ сообщений о применении продукции Knauf при восстановлении Мариуполя в Донецкой Народной Республике. Кроме того, прокуратура Вюрцбурга начала предварительную проверку деятельности компании в связи с этими сообщениями.
В июне заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил, что Knauf передаёт свой российский бизнес местным руководителям с возможностью выкупа обратно в течение двух лет.
Таким образом, процесс вывода Knauf из России находится на начальной стадии и его завершение зависит от ряда факторов, в том числе от позиции российских властей.
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