Экс-глава МИД Австрии Кнайсль стала амбассадором по сохранению краснокнижного амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль стала послом центра "Амурский тигр", ведущим деятельность по изучению и сохранению популяции амурского тигра в России. Кнайсль помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра Сергей Арамилев.

Как рассказал Арамилев, экс-политик поддерживает деятельность по охране краснокнижного животного в России путем передачи своего опыта в сфере международных отношений и работы с международными организациями.

Кнайсль заявляла о своем желании взять опекунство над амурским тигром на полях Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал агентству, что центр поможет Кнайсль найти тигра для опекунства и прйти саму процедуру получения опекунства. В феврале 2023 года Арамилев сообщал, что Кнайсль выделила средства на покупку современных фотоловушек для Лазовского заповедника в Приморье.

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