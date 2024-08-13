Согласие немецкого правительства на использование украинской армией оружия и военной техники на территории России в Курской области говорит о полном непонимании российского общества. Такое заявление сделала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время интервью на YouTube-канале Flavio von Witzleben.
Она подчеркнула, что присутствие немецкой техники на территории России вызывает справедливую ярость у ее жителей.
"Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство", — заявила бывший австрийский дипломат.
Также Кнайсль подчеркнула, что огромную роль у россиян играет история и память о предках, поэтому в каждом российском селе есть памятник погибшим.
Стоит отметить, что ранее немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором говорилось о том, что при атаке ВСУ на Курскую область было замечено как минимум три БМП Marder. При этом глава комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер заявил, что переданное Киеву оружие является украинским.
Фото: flickr/Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
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