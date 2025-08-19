Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вулкан Карымский
Вулкан Карымский
© commons.wikimedia.org by Malupasic is licensed under CC BY-SA 4.0
Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:54

Вулкан проснулся после землетрясения: что скрывает кратер Ключевской

Камчатка: Ключевская Сопка закончила извержение 13 августа 2025 года - что дальше

Вулкан Ключевская Сопка, расположенный на Камчатке, завершил извержение 13 августа 2025 года. Об этом сообщили специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, что является важной новостью для региона.

"Вулкан Ключевской, 13 августа 2025. Извержение закончилось", — говорится в официальном сообщении, опубликованном в Telegram-канале "ФГБУН "Институт вулканологии и сейсмологии" (ИВиС) ДВО РАН.

Это означает, что активная фаза извержения вулкана, сопровождавшаяся выбросами пепла и лавы, завершилась.

Для наглядности ученые предоставили фотографии вулкана. Первый снимок был сделан 13 августа 2025 года, когда извержение уже прекратилось. Второе фото датировано 9 июля 2025 года, когда вулкан находился в спокойном, "спящем" состоянии.

Изменения в кратере: формирование шлакового конуса

Сопоставив фотографии, ученые пришли к выводу, что вулкан претерпел изменения.

"За время этого извержения в кратере Ключевского вырос шлаковый конус", — отмечается в сообщении.

Ключевской является одним из наиболее активных вулканов на территории Евразии и самым активным из камчатских вулканов. Его активность представляет постоянный интерес для ученых и требует регулярного мониторинга.

Возраст этого стратовулкана составляет около семи тысяч лет. Это свидетельствует о его долгой истории и постоянной вулканической активности.

Высота Ключевской Сопки достигает 4750 метров над уровнем моря. Это делает его одним из самых высоких вулканов Камчатки и одним из самых заметных природных объектов региона.

Начало извержения: после землетрясения

Извержение Ключевского вулкана началось после мощнейшего землетрясения на Камчатке, которое произошло 30 июля. Это подтверждает связь между сейсмической активностью и вулканическими процессами.

Во время извержения вулкан несколько раз выбрасывал столбы пепла на высоту около 10 километров. Это представляло опасность для авиации и жителей близлежащих территорий.

Последний зафиксированный пепловый выброс произошел 13 августа, в день завершения извержения. Облако пепла двинулось в сторону Петропавловска-Камчатского, и жителей предупредили о возможном пеплопаде.

Параллельно с извержением Ключевского, на Камчатке проснулся вулкан Крашенинникова. Он также регулярно выбрасывает пепельные залпы, что указывает на общую активизацию вулканической деятельности в регионе.

Интересные факты о вулканах:

Вулканы выбрасывают не только пепел и лаву, но и различные газы, включая водяной пар, углекислый газ и сернистый газ.
Извержения вулканов могут вызывать цунами.
На Земле насчитывается около 1500 действующих вулканов.
Самый высокий действующий вулкан — Охос-дель-Саладо в Чили.

Завершение извержения Ключевской Сопки является важным событием для Камчатки. Ученые продолжат наблюдение за вулканом, чтобы отслеживать его активность и прогнозировать возможные будущие извержения.

