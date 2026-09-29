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Андрей Клычков
Андрей Клычков
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Главная / Орловская область
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:07

Клычков продолжит работу губернатором Орловской области вместо перехода в Госдуму

Губернатор Андрей Клычков официально подтвердил отказ от мандата депутата Государственной Думы РФ. Глава региона заявил, что продолжит курировать развитие Орловской области на своем текущем посту. Об этом сообщает издание "ОрелТаймс".

Клычков отметил, что партия КПРФ заручилась серьезной поддержкой избирателей, особенно в орловском регионе. По словам губернатора, он намерен сосредоточиться на выполнении обязательств перед местными жителями.

"Партия КПРФ, от которой я выдвигался, получила большую поддержку во всей стране, а особенно значительную — в Орловской области. Но, как я неоднократно говорил, я остаюсь на орловской земле в должности губернатора. Впереди ещё много работы", — заявил Клычков.

Глава области поблагодарил электорат за доверие и совместную деятельность по развитию региона. По сведениям "Ведомостей", в текущем созыве коммунисты располагают 37 мандатами, тогда как ранее контролировали 57 мест. Среди кандидатов, вошедших в федеральный список, значатся Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, а также Дмитрий Новиков, Иван Мельников и Владимир Кашин.

Андрей Клычков занимал позицию руководителя региональной группы партийного списка. Помимо Орловщины, в данное объединение входили Брянская, Смоленская и Курская области. В рамках партийных списков также избраны такие политики, как Михаил Авдеев, Ксения Айтакова, Ольга Алимова, Иван Бабич и Евгений Бессонов.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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