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Универсальный кляр: обладает нейтральным вкусом, подходит для жарки любых продуктов
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  • Опубликована сегодня в 5:10

Универсальный кляр: одинаково хорошо подойдёт как для мяса, так и для овощей и фруктов

Универсальный кляр: обладает нейтральным вкусом, подходит для жарки любых продуктов

Кляр — это универсальное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов. Он подходит для жарки различных продуктов, делая их более сочными и ароматными. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусный кляр, который подойдёт для курицы, рыбы, овощей и других продуктов.

Ингредиенты:

  • молоко — 100 мл;
  • пшеничная мука — 70 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — щепотка.

Приготовление

  1. Разделите яйцо на желток и белок. Белок уберите в холодильник.
  2. Соедините желток с молоком, просейте муку и перемешайте до получения однородной массы без комочков.
  3. Взбейте охлаждённый белок со щепоткой соли до крепкой пены.
  4. Аккуратно введите взбитый белок в тесто, добавляя его постепенно и перемешивая в одном направлении.
  5. Окунайте подготовленные продукты в кляр и обжаривайте на раскалённом масле.

Фото: flickr.com/Harsha K R (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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