Универсальный кляр: одинаково хорошо подойдёт как для мяса, так и для овощей и фруктов

Кляр — это универсальное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов. Он подходит для жарки различных продуктов, делая их более сочными и ароматными. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусный кляр, который подойдёт для курицы, рыбы, овощей и других продуктов.

Ингредиенты:

молоко — 100 мл;

пшеничная мука — 70 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — щепотка.

Приготовление

Разделите яйцо на желток и белок. Белок уберите в холодильник. Соедините желток с молоком, просейте муку и перемешайте до получения однородной массы без комочков. Взбейте охлаждённый белок со щепоткой соли до крепкой пены. Аккуратно введите взбитый белок в тесто, добавляя его постепенно и перемешивая в одном направлении. Окунайте подготовленные продукты в кляр и обжаривайте на раскалённом масле.

Фото: flickr.com/Harsha K R (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)