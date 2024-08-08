Универсальный кляр: одинаково хорошо подойдёт как для мяса, так и для овощей и фруктов

Кляр — это универсальное и вкусное блюдо, которое можно приготовить из простых ингредиентов. Он подходит для жарки различных продуктов, делая их более сочными и ароматными. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить вкусный кляр, который подойдёт для курицы, рыбы, овощей и других продуктов.
Ингредиенты:
- молоко — 100 мл;
- пшеничная мука — 70 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — щепотка.
Приготовление
- Разделите яйцо на желток и белок. Белок уберите в холодильник.
- Соедините желток с молоком, просейте муку и перемешайте до получения однородной массы без комочков.
- Взбейте охлаждённый белок со щепоткой соли до крепкой пены.
- Аккуратно введите взбитый белок в тесто, добавляя его постепенно и перемешивая в одном направлении.
- Окунайте подготовленные продукты в кляр и обжаривайте на раскалённом масле.
Фото: flickr.com/Harsha K R (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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