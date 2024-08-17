Ошибки, которые убивают вашу клубнику: как правильно сажать и ухаживать

Начало осени — лучшее время для посадки клубники. Выбирайте солнечные участки с рыхлой, плодородной почвой и pH 6-6,5.

1. Избегайте посадки клубники после картофеля, томатов, огурцов и кабачков, так как это может привести к болезням и вредителям.

2. Внесите компост и древесную золу или калийно-фосфорное удобрение, перекапывая почву. Это обеспечит клубнику питательными веществами на целый год.

3. Подготовьте грядку, выберите здоровые саженцы. При посадке учитывайте размеры взрослых растений: расстояние между рядами 80 см, между растениями 40-50 см. Саженцы не должны иметь пересохших корней.

4. Проливайте лунки раствором метаризиума для защиты от хрущей и проволочников.

5. После посадки можно замульчировать грядку с помощью сена или соломы, чтобы предотвратить рост сорняков и сохранить влагу.

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