Обрезка листьев и усов клубники: когда, как и зачем?

Обрезка листьев клубники — важный этап ухода за растением, который влияет на его здоровье, урожайность и способность переносить зиму. Хотя нет жёстких сроков для обрезки, рекомендуется проводить её до 20 июля или после.
Лучше всего обрезать листья в начале августа, когда клубника уже не плодоносит. Выберите сухой день без яркого солнца и дождя. Обрезку можно запланировать на утро или вечер.
Молодые посадки не требуют обрезки. Начинайте обрезать листья с третьего или четвёртого года плодоношения.
Желательно после обрезки опрыскать посадки карбофосом (30 г на 10 литров воды), чтобы защитить их от паутинного клеща и долгоносиков.
Если вы заметили признаки нематоды (низкорослость, утолщённые цветоносы, уродливые соцветия), выкопайте и сожгите поражённые растения.
Фото: 500px.com/Роб Бертольф(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Камала Харрис выбрала кандидата на должность вице-президента
CNN со ссылкой на источники сообщает, что Камала Харрис, вице-президент США и кандидат на пост главы Соединенных Штатов, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим кандидатом в вице-президенты.
Премьер Грузии Папуашвили: президент Зурабишвили может помиловать Саакашвили
Глава Грузии Саломе Зурабишвили на сегодняшний день изучает возможность помилования бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе как с ним, так и с бывшей правящей в 2004-2012 годах в период президентства её основателя Саакашвили политической партией "Единое национальное движение". Об этом информирует грузинский политик Шалва Папуашвили, который является членом парламента Грузии с 2020 года и спикером парламента, пишет российское информагентство ТАСС.
Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери
Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей
Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене
Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.