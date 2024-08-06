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В начале августа следует обрезать листья и усы клубники
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Обрезка листьев и усов клубники: когда, как и зачем?

В начале августа следует обрезать листья и усы клубники

Обрезка листьев клубники — важный этап ухода за растением, который влияет на его здоровье, урожайность и способность переносить зиму. Хотя нет жёстких сроков для обрезки, рекомендуется проводить её до 20 июля или после.

Лучше всего обрезать листья в начале августа, когда клубника уже не плодоносит. Выберите сухой день без яркого солнца и дождя. Обрезку можно запланировать на утро или вечер.

Молодые посадки не требуют обрезки. Начинайте обрезать листья с третьего или четвёртого года плодоношения.

Желательно после обрезки опрыскать посадки карбофосом (30 г на 10 литров воды), чтобы защитить их от паутинного клеща и долгоносиков.

Если вы заметили признаки нематоды (низкорослость, утолщённые цветоносы, уродливые соцветия), выкопайте и сожгите поражённые растения.

Фото: 500px.com/Роб Бертольф(Creative Commons Attribution 3.0 Unported)

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