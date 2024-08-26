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Как быстро и эффективно подготовить клубничные грядки к следующему сезону
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Секрет идеальных клубничных грядок: как обработать и омолодить растения без боли в спине

Как быстро и эффективно подготовить клубничные грядки к следующему сезону

С завершением сбора клубники пришло время подготовить грядки для следующего сезона. Мы расскажем, как обработать грядки и омолодить посадки за 20 минут.

Шаг 1: Обрезка

Первый этап ухода за клубничными грядками — это обрезка. Рекомендуем полностью скашивать листья клубники после плодоношения. Если ваша клубника завершила плодоношение в июне или начале июля, то скошенные растения успеют нарастить новую зелень и пустить усы.

Как это сделать

  1. Удалите сорняки: Начните с удаления сорняков с корнями.
  2. Скашивайте листья: Используйте газонокосилку для скашивания всего зелёного надземного слоя. Это также поможет вам выявить старые, хрупкие кустики с длинными шеями, которые будут видны после скашивания.

После скашивания на грядке могут остаться измельчённые листья. Если ваши растения были здоровыми, оставьте их на земле, особенно если погода жаркая. В случае болезней, соберите остатки и сожгите их.

Шаг 2: Омоложение

Омоложение растений можно провести следующим образом. В этом процессе вам помогут секатор и немного терпения.

Процедура омоложения

  1. Найдите старые кустики: После скашивания, у вас будут видны растения с длинными, изношенными стеблями.
  2. Срежьте старые стебли: Используйте секатор, чтобы срезать старые стебли на уровне земли, оставив корни нетронутыми. Это называется чеканкой. Новый прирост из корня обеспечит более здоровое растение и богатый урожай в следующем сезоне.

Фото: commons. wikimedia.org/wikimedia(Creative Commons CC0 License)

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