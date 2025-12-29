Ключи только один раз в жизни: правила семейной ипотеки переписывают с 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России вступят в силу новые правила получения семейной ипотеки, которые существенно изменят условия участия в льготной программе. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявления представителей Госдумы. Нововведения затронут как количество доступных кредитов, так и требования к составу заемщиков.

Один льготный кредит на семью

Как пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, с начала 2026 года каждая семья сможет оформить только один льготный ипотечный кредит по программе семейной ипотеки. Таким образом, повторное использование программы для покупки дополнительного жилья станет невозможным.

Кроме того, обязательным условием станет участие обоих супругов в сделке в качестве созаемщиков. Это правило вводится для того, чтобы исключить схемы, при которых льготная ипотека оформлялась формально, без учета реального семейного состава и доходов.

Возможность привлечения дополнительных созаемщиков

При этом новые правила не запрещают привлекать к кредиту дополнительных созаемщиков. По словам парламентария, такая возможность сохранится для тех семей, чей совокупный доход супругов недостаточен для одобрения ипотеки. В этом случае к договору могут быть подключены другие лица, соответствующие требованиям банков.

Законодатели подчеркивают, что изменения направлены не на усложнение доступа к программе, а на ее более адресное применение. Основной задачей остается поддержка семей, действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Пересмотр правил выдачи семейной ипотеки стал необходимым, потому что льготные кредиты начали использоваться в инвестиционных целях, а не для улучшения жилищных условий россиян", — заявила Екатерина Стенякина.

Кому доступна семейная ипотека

Семейная ипотека представляет собой льготный кредит на приобретение жилья в новостройках. Исключение предусмотрено для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. В их случае допускается покупка жилья на вторичном рынке, если семья проживает в регионе, где не ведется строительство многоквартирных домов.

Процентная ставка по программе остается неизменной и составляет 6% годовых. Власти рассчитывают, что обновленные правила позволят сохранить доступность ипотеки для семей с детьми и одновременно сократить злоупотребления льготным механизмом.