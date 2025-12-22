Ключевая ставка упала — доходность посыпалась: что происходит с вкладами прямо сейчас

После решения Банка России о снижении ключевой ставки крупные банки начали оперативно пересматривать условия по вкладам. Об этом сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги", проанализировавший изменения доходности депозитов в крупнейших кредитных организациях страны.

Реакция банков на решение ЦБ

Как отметили в пресс-службе "Финуслуг", после снижения ключевой ставки до 16%, которое произошло в минувшую пятницу, банки начали корректировать процентные ставки практически по всей линейке вкладов.

С 19 по 22 декабря 2025 года доходность депозитов в топ-20 банков снизилась по всем основным срокам размещения. Изменения затронули как краткосрочные, так и долгосрочные предложения.

Динамика ставок по основным вкладам

По данным маркетплейса, средняя ставка по трёхмесячному вкладу в топ-20 банков на 22 декабря составила 15,43%, снизившись на 0,08 п. п. по сравнению с 19 декабря — датой заседания Банка России.

Доходность полугодовых вкладов уменьшилась заметнее — на 0,16 п. п., до 14,57%. По годовым вкладам средняя ставка снизилась на 0,13 п. п. и составила 13,37%.

Что происходит с долгосрочными депозитами

Снижение затронуло и более длинные сроки размещения средств. Средняя ставка по вкладам на 1,5 года опустилась на 0,12 п. п., до 11,6%.

По двухлетним депозитам доходность снизилась на 0,13 п. п., до 11,27%, а по трёхлетним — на 0,16 п. п., до 10,73%. Таким образом, тенденция к удешевлению вкладов охватила весь рынок.

Неравномерные изменения в топ-20

Как уточнили в "Финуслугах", снижение ставок зафиксировано в шести из двадцати крупнейших банков по объёму средств населения. В ещё двух банках наблюдалась разнонаправленная динамика.

При этом отдельные повышения носили точечный характер: на 0,09 п. п. по годовому вкладу и на 0,5 п. п. по трёхмесячному. В остальных случаях банки начали активно снижать доходность, причём диапазон падения составил от 0,5 до 1,3 п. п. Максимальная ставка среди топ-20 банков сократилась с 18,5% до 18%.