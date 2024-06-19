Военный эксперт Андрей Клинцевич предложил рассмотреть возможность нанесения удара по британской военной базе на Кипре с территории Сирии. По его мнению, такой шаг может стать ответом на атаки Украины по России с использованием западного оружия.
Эксперт отметил, что британская военно-воздушная база, о которой идёт речь, расположена в 200 километрах от Сирии. Он предположил, что в случае атаки на эту базу, которая приведёт к повреждению самолётов, реакция Запада будет очень бурной. Однако, по словам Клинцевича, для западных стран решающим аргументом является только сила, поэтому Россия будет отвечать зеркально на подобные действия.
"Предположим, какая-то группировка случайно ударит по этой базе, разнесет там какое-то количество самолетов… Крику будет очень много, визгу будет очень много, но фактически Запад понимает только силу", — заявил Клинцевич.
Он также выразил мнение, что Россия может поставлять высокотехнологичное оружие противникам США и Великобритании, чтобы ослабить их позиции.
Фото: mod.uk/Луис Холден(open-government-licence)
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