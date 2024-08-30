БРИКС утвердили рамочную основу по климату и устойчивому развитию

Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.



Данный документ был принят по итогам двухдневного Форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", прошедшего в Москве.



"Документ охватывает основные направления работы по климату — справедливый переход, смягчение последствий, адаптацию, углеродные рынки, финансирование, научные исследования и вовлечение бизнеса", — сообщили в министерстве.



Страны БРИКС подчеркивают необходимость прекращения "односторонних мер зеленого протекционизма" со стороны развитых стран.



"Мы призываем развитые государства выполнять обязательства по климатическому финансированию для развивающихся стран", — отметил министр экономического развития Максим Решетников.



Кроме того, состаится Меморандум о взаимопонимании по углеродным рынкам, где основой действий будет научный анализ и экспертиза.

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