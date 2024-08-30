БРИКС утвердили рамочную основу по климату и устойчивому развитию

Государства БРИКС разработали рамочную основу, касающуюся климатических вопросов и устойчивого развития, в которой содержатся ключевые моменты совместной деятельности. Об этом стало известно 30 августа на сайте Министерства экономического развития России.
Данный документ был принят по итогам двухдневного Форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", прошедшего в Москве.
"Документ охватывает основные направления работы по климату — справедливый переход, смягчение последствий, адаптацию, углеродные рынки, финансирование, научные исследования и вовлечение бизнеса", — сообщили в министерстве.
Страны БРИКС подчеркивают необходимость прекращения "односторонних мер зеленого протекционизма" со стороны развитых стран.
"Мы призываем развитые государства выполнять обязательства по климатическому финансированию для развивающихся стран", — отметил министр экономического развития Максим Решетников.
Кроме того, состаится Меморандум о взаимопонимании по углеродным рынкам, где основой действий будет научный анализ и экспертиза.
Фото: www.flickr.com/Palácio do Planalto (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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