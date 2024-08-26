Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водой в Киеве

Кличко: в Киеве наблюдаются перебои с энергоснабжением

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале подтвердил перебои с водоснабжением и энергетикой на правом берегу города.

"В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением"- сообщил киевский мэр.

Позже Кличко добавил, что из-за отключения света на правом берегу украинской столицы появились проблемы с водоснабжением.

Как пишет РИА Новости, ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Сумской, Винницкой областях, а также в Одессе, Харькове, Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком Кировоградской области Украины.

Фото: flickr. com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)