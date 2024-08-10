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Кошек в Москве чаще всего зовут Муся, Буся и Барсик
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Москвичи предпочитают Мусь и Бусь: названы самые популярные клички кошек в столице

Кошек в Москве чаще всего зовут Муся, Буся и Барсик

Жители столицы чаще всего дают своим кошкам клички Муся, Буся и Барсик. Об этом пишет РБК Life со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных услуг города Москвы.

По данным службы, в топ-10 в 2024 году также вошли, в порядке убывания, клички Алиса, Симба, Биргир, Кузя, Маруся, Мася и Персик.

По словам председателя комитета Елены Шинкарук, москвичи обычно характеризуют своих котов и кошек как метисов, то есть полученных от скрещивания пород.

Чаще всего дители столицы заводят себе египетскую мау. Также в число самых популярных вошли, по данным mos. ru, шотландская вислоухая, британская короткошерстная, мейн-кун и скоттиш-страйт.

Некоторые москвичи не знают породы своего питомца, поэтому не указывают её либо пишут "беспородная", "другая" и "домашняя".

Фото: Freepik.

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