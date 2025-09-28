Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бактерии
Бактерии
© commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра is licensed under Attribution-Share Alike 4.0
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:10

Клетки сильнее радиации: микроб из пустыни доказал, что жизнь возможна за пределами Земли

Цианобактерия признана перспективным союзником для освоения Луны и Марса — учёные

Цианобактерии не раз назывались "пионерами жизни" за их способность колонизировать самые негостеприимные уголки Земли. Среди них особое место занимает Chroococcidiopsis — микроорганизм, сумевший доказать, что выживание возможно даже в открытом космосе. Недавние эксперименты показали: эти крошечные клетки могут стать важнейшим союзником человека в освоении Луны и Марса.

Исследования проводились как на Земле, так и на борту Международной космической станции. В опытах BIOMEX и BOSS образцы Chroococcidiopsis разместили в модуле EXPOSE на внешней обшивке МКС. В течение полутора лет бактерии находились под воздействием вакуума и жесткого космического излучения. Смертельным фактором считался ультрафиолет, но даже тончайший слой реголита или биоплёнки защитил клетки. После возвращения на Землю и регидратации бактерии не только ожили, но и полностью восстановили ДНК без вредных мутаций.

Сравнение

Условие Человек Chroococcidiopsis
Радиация Смертельна при дозах >5 Гр Переносит дозы в тысячи раз выше
Температура Предел — около -50 °C Выживает при -80 °C в состоянии витрификации
УФ-излучение Повреждает клетки Защищается слоем пыли или биоплёнки
Восстановление ДНК Ограничено Полное восстановление без мутаций

Советы шаг за шагом

  1. Для защиты микробов при космических экспериментах используйте тонкий слой реголита или искусственные покрытия, имитирующие марсианскую пыль.

  2. Для хранения образцов в экстремальных условиях применяйте метод витрификации — переход в "стеклянное" состояние при низких температурах.

  3. Изучая фотосинтез, учитывайте возможность работы в диапазоне инфракрасного света: это открывает перспективы для колонизации планет у красных карликов.

  4. Используйте гены Chroococcidiopsis как модель для разработки радиозащитных технологий.

  5. Планируя марсианские теплицы, рассматривайте цианобактерию как первичный источник кислорода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на традиционные растения для производства кислорода на Марсе.
    Последствие: их рост будет затруднён из-за перхлоратов и радиации.
    Альтернатива: использовать Chroococcidiopsis, устойчивую к марсианской химии.

  • Ошибка: игнорировать влияние микрогравитации на микроорганизмы.
    Последствие: снижение эффективности репарации ДНК в космосе.
    Альтернатива: проводить тесты в миссиях вроде CyanoTechRider.

  • Ошибка: считать ультрафиолет непреодолимой преградой.
    Последствие: отказ от перспективных исследований.
    Альтернатива: применять защиту из биоплёнок и реголита.

А что если…

А что если Chroococcidiopsis станет первой "культурой" на Марсе, формируя базовый цикл жизнеобеспечения? Бактерия будет производить кислород, перерабатывать токсичные соли и служить биологическим щитом от радиации. Это позволит создать замкнутые экосистемы, где растения и человек смогут существовать без постоянных поставок ресурсов с Земли.

Плюсы и минусы

Плюсы использования Минусы использования
Производство кислорода из марсианской пыли Требует постоянного контроля условий
Устойчивость к радиации и холоду Нужны методы масштабирования культуры
Репарация ДНК без мутаций Неизвестна реакция на длительную микрогравитацию
Нейтрализация перхлоратов Возможные биориски при неконтролируемом росте

FAQ

Как выбрать микроорганизм для космических миссий?
Ориентируйтесь на устойчивость к радиации, экстремальным температурам и токсичным веществам.

Сколько стоит космический эксперимент с бактериями?
Точные суммы зависят от миссии, но речь идёт о миллионах долларов из-за транспортировки на МКС.

Что лучше для производства кислорода на Марсе: растения или цианобактерии?
На первых этапах цианобактерии эффективнее — они менее требовательны и устойчивы к марсианским условиям.

Мифы и правда

  • Миф: бактерии в космосе быстро погибают.
    Правда: Chroococcidiopsis переживает даже открытый космос.

  • Миф: для фотосинтеза нужен только солнечный свет.
    Правда: микроорганизм способен работать и в инфракрасном диапазоне.

  • Миф: перхлораты делают почву Марса полностью мёртвой.
    Правда: Chroococcidiopsis успешно справляется с их токсичностью.

Исторический контекст

  1. 1980-е — первые работы о выживании Chroococcidiopsis в пустынях.

  2. 2000-е — исследования устойчивости к радиации и холоду в лабораториях.

  3. 2014-2016 — эксперименты BIOMEX и BOSS на МКС.

  4. 2020-е — планы миссий CyanoTechRider и BIOSIGN для изучения фотосинтеза в инфракрасном диапазоне.

Три интересных факта

  1. Chroococcidiopsis переживает дозы радиации, в тысячи раз превышающие смертельные для человека.

  2. В состоянии витрификации бактерия способна "замереть" при -80 °C и ожить при улучшении условий.

  3. Она может синтезировать кислород прямо из марсианской пыли, используя лишь энергию света.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Эквадоре обнаружены первые наскальные рисунки народа каньяри вчера в 22:40

Камни Эквадора заговорили: первые рисунки страны ломают привычную историю

В Эквадоре нашли первые зарегистрированные наскальные рисунки: загадочные фигуры народа каньяри могут изменить наше понимание истории Анд.

Читать полностью » Под португальским побережьем меняется структура земной мантии вчера в 22:19

Мантия Земли играет в опасные игры: португальское побережье показало, как рождается новая эра

Загадка лиссабонского землетрясения 1755 года получила новое объяснение. Учёные нашли процесс, который может изменить будущее Атлантики.

Читать полностью » Простые упражнения улучшают успеваемость, продуктивность и самоконтроль вчера в 21:36

Воля качается как мышцы: эти простые упражнения сделают вас неуязвимым к соблазнам

Учёные выяснили, что сила воли поддаётся тренировке — как мышцы. Какие методы реально работают и как избежать ловушки "истощения"?

Читать полностью » Телескоп Уэбба обнаружил в туманности Бабочка уникальные кристаллы космической пыли вчера в 21:12

Телескоп Уэбба разгадал тайну космической пыли — теперь мы знаем, как рождаются планеты

В сердце туманности Бабочка телескоп Уэбба обнаружил пыль и молекулы, которые помогают понять, как формируются материалы для будущих планет.

Читать полностью » Парацетамол и ибупрофен повышают риск резистентности к антибиотикам вчера в 20:39

Смертельная комбинация: почему ибупрофен и антибиотики — опасное сочетание

Учёные выяснили, что привычные обезболивающие могут неожиданно усиливать устойчивость бактерий к антибиотикам. Почему так происходит и кто в группе риска?

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили доказательства эволюции таза человека вчера в 20:05

Удивительная история одной кости: как подвздошная кость превратила обезьяну в человека

Тайна человеческого таза хранит ключ к прямохождению и развитию мозга. Учёные раскрывают детали эволюции, меняющие представления о наших предках.

Читать полностью » В Китае создали метод получения радужного свечения у комнатных растений вчера в 19:58

Суккуленты засветились: новый метод превращает обычные растения в живые ночники

Учёные из Китая создали радужные суккуленты, светящиеся в темноте. Новый метод основан на фосфорных частицах и открывает путь к "зелёному" освещению.

Читать полностью » РНК могла самостоятельно синтезировать пептиды в условиях ранней Земли вчера в 19:01

Молекулярная магия: РНК научилась создавать белки без рибосом

Учёные нашли возможный способ синтеза первых белков на Земле: РНК смогла соединять аминокислоты без рибосом и ферментов. Это сближает конкурирующие гипотезы о происхождении жизни.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Средняя цена модулей DDR4 достигла $5,947 — рост почти 7 % за неделю
Авто и мото

Автомеханик рассказал, где безопасно размещать гаджеты в салоне, чтобы не нарушать работу климат-контроля
Туризм

Осенние фестивали в России 2025: лучшие направления для поездок
УрФО

Эксперт: перебои с топливом на АЗС связаны с паникой водителей, а не дефицитом
ПФО

С марта 2026 года квитанции за капремонт будут приходить до 5 числа месяца
Авто и мото

Compre Rural: новый пикап John Deere объединит функции трактора и внедорожника
Садоводство

Правильное соседство растений с капустой помогает улучшить её рост и защиту от вредителей
Красота и здоровье

Врач Максим Угнивенко рассказал, какие изменения происходят в организме после 40 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet