Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей
Записаться невозможно, препарата нет: москвичи остались без защиты от клещей
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Недвижимость
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:47

Клещи во дворе многоэтажки застали жильцов врасплох: почему управляющая компания может отказать в обработке

Управляющая компания не обязана обрабатывать двор многоэтажки от клещей, если такая работа не входит в минимальный перечень работ, пояснил автор учебника "Управление ЖКХ", эколог Илья Рыбальченко. О том, кто должен принимать решение об обработке придомовой территории и когда вопрос переходит к департаменту ЖКХ, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

В минимальном перечне работ управляющей компании обработка двора от клещей не предусмотрена, отметил Рыбальченко. По его словам, такую услугу жильцы могут добавить за отдельную плату.

"Жильцы могут на общем собрании поручить управляющей компании выполнение такой работы за дополнительную плату", — пояснил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что личного обращения одного жильца в УК для заявления о проведении такой обработки недостаточно. Менять список работ по дому можно только коллективно, а инициировать общее собрание вправе любой собственник.

Он также разграничил зоны ответственности управляющей компании и городских служб. По словам специалиста, если опасные клещи обнаружены не только у дома, но и на прилегающих дворах, бульварах или в скверах, вопрос должен решать профильный департамент ЖКХ.

"Если в каком-то районе появились клещи, несущие риск заражения, если такие случаи фиксируются, то здесь вопрос не к жильцам, а вопрос к соответствующему департаменту ЖКХ, который обязан обеспечить жильцам комфортные условия городской среды. В частности, обработать территорию, непосредственно прилегающую к дому и ближайшие дворы и скверы", — объяснил эколог.

Рыбальченко подчеркнул, что управляющая компания не вправе обрабатывать территории, которые не относятся к конкретному дому по землеотводу.

"Соседний с домом сквер управляющая компания не имеет права обрабатывать, потому что он не относится к этому дому в силу землеотвода. А соответствующий департамент, абсолютно бесплатно для жильцов, обязан такое решение принять, если эти вещи обнаружены. Представители ЖКХ не обязаны реагировать на такие явления", — добавил специалист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лай соседской собаки достал — теперь знаю, как вернуть себе тишину законно 11.05.2026 в 14:42

Звук лая собаки может превратить жизнь соседей в настоящую муку. Узнайте о юридических аспектах и способах решения данной ситуации.

Читать полностью » Открыл для себя настоящую цену мусора в квитанции — теперь всё проверяю дважды 11.05.2026 в 8:41

Не все понимают, что скрывается за аббревиатурой ТКО. Как сократить расходы на вывоз мусора? Узнайте больше о том, что входит в услуги обращения с ТКО.

Читать полностью » Квартира-полуфабрикат: предчистовая отделка — билет в быстрый ремонт без пыли. 10.05.2026 в 18:03

Популярность этого формата в текущем году достигла пика, позволяя избежать самых трудоемких процессов, однако требует знания подводных камней при приемке.

Читать полностью » Золотая формула Москвы: ипотека диктует зарплату, которую не все могут осилить 10.05.2026 в 17:38

Рынок вторичного жилья в Москве ставит перед потенциальными покупателями серьезные финансовые испытания из-за высоких цен и жестких требований.

Читать полностью » Борьба за порядок: заставляем УК убрать двор. Шаги от жалобы до прокуратуры 10.05.2026 в 14:52

Узнайте, кто несет юридическую ответственность за чистоту придомовой территории и какие инструменты помогут вам добиться порядка от коммунальных служб.

Читать полностью » Запретный плод высоты: доступ к ним — привилегия, а не свободное право каждого жильца 10.05.2026 в 8:44

Желание владельцев квартир беспрепятственно выходить на кровлю часто сталкивается с юридическими ограничениями и суровыми правилами технической безопасности.

Читать полностью » Ленточный, плитный или свайный: на чём держится надёжный дом 09.05.2026 в 17:09

Понимание процессов, происходящих под землей, помогает избежать критических деформаций несущих конструкций и сохранить надежность строения на десятилетия.

Читать полностью » Для хозяев собак в многоэтажках могут ввести крупные денежные взыскания 09.05.2026 в 13:36

Разбираемся, какие правовые последствия ждут владельцев домашних животных, игнорирующих правила чистоты и безопасности в своем подъезде.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Мгновенный оазис: вьющиеся растения — ваш билет в сад мечты, растущий на глазах
ПФО
Новая экономическая реальность: как изменятся квитанции за ЖКУ в Нижегородской области до 2029 года
Красота и здоровье
Лишние килограммы могут оказаться болезнью: граница начинается с опасной цифры
Россия
Ритейлеры себе в убыток: эти продукты продают дешевле, чем закупают.
Садоводство
Цветы-преступники: за эти растения на клумбе грозит реальный уголовный срок
Наука
Иммунитет из СССР: какие психологические ловушки не коснутся рождённых там
Красота и здоровье
Похудение после операции впечатляет: эта ошибка часто портит результат
Садоводство
Стыдные грядки в прошлом: дизайнерский огород – новый тренд, меняющий ваш ландшафт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet