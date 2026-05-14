Клещи во дворе многоэтажки застали жильцов врасплох: почему управляющая компания может отказать в обработке

Управляющая компания не обязана обрабатывать двор многоэтажки от клещей, если такая работа не входит в минимальный перечень работ, пояснил автор учебника "Управление ЖКХ", эколог Илья Рыбальченко. О том, кто должен принимать решение об обработке придомовой территории и когда вопрос переходит к департаменту ЖКХ, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

В минимальном перечне работ управляющей компании обработка двора от клещей не предусмотрена, отметил Рыбальченко. По его словам, такую услугу жильцы могут добавить за отдельную плату.

"Жильцы могут на общем собрании поручить управляющей компании выполнение такой работы за дополнительную плату", — пояснил Рыбальченко.

Эксперт добавил, что личного обращения одного жильца в УК для заявления о проведении такой обработки недостаточно. Менять список работ по дому можно только коллективно, а инициировать общее собрание вправе любой собственник.

Он также разграничил зоны ответственности управляющей компании и городских служб. По словам специалиста, если опасные клещи обнаружены не только у дома, но и на прилегающих дворах, бульварах или в скверах, вопрос должен решать профильный департамент ЖКХ.

"Если в каком-то районе появились клещи, несущие риск заражения, если такие случаи фиксируются, то здесь вопрос не к жильцам, а вопрос к соответствующему департаменту ЖКХ, который обязан обеспечить жильцам комфортные условия городской среды. В частности, обработать территорию, непосредственно прилегающую к дому и ближайшие дворы и скверы", — объяснил эколог.

Рыбальченко подчеркнул, что управляющая компания не вправе обрабатывать территории, которые не относятся к конкретному дому по землеотводу.