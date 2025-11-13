Не ждите весны: при какой температуре клещи оживают и бросаются на животных

Клещи активизируются при температуре около плюс десяти градусов, но могут проснуться и раньше, если солнце прогреет темные участки земли, отметил ветеринар Евгений Цыпленков. Сроки обработки собак от паразитов он прокомментировал NewsInfo.

Ветврач отметил, что клещи становятся активными, когда температура поднимается до десяти градусов тепла. Однако, по его словам, возможны исключения.

"Например, на улице плюс пять, а на тёмном пенечке, где клещ заснул, на который солнце светит, уже плюс пятнадцать. Клещ может активизироваться на этом пенечке", — пояснил ветеринар.

По его словам, температура и солнечный свет — главные факторы, определяющие активность паразитов.

"Плюс пять без солнца и ниже, можно спокойно от клещей не капать. И как только появится плюс десять, есть угроза заражения", — отметил специалист.

По словам Цыпленкова, круглогодичная обработка собак от клещей вредна для животных, так как препараты содержат токсичные вещества. Он также посоветовал отдавать предпочтение таблеткам, действующим до трех месяцев, поскольку они обеспечивают наиболее полную защиту.