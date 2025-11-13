Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Клещ
Клещ
© flickr.com by Джон Танн is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Питомцы
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:25

Не ждите весны: при какой температуре клещи оживают и бросаются на животных

Ветеринар Цыпленков: защищать собак от клещей нужно при температуре выше плюс десяти градусов

Клещи активизируются при температуре около плюс десяти градусов, но могут проснуться и раньше, если солнце прогреет темные участки земли, отметил ветеринар Евгений Цыпленков. Сроки обработки собак от паразитов он прокомментировал NewsInfo.

Ветврач отметил, что клещи становятся активными, когда температура поднимается до десяти градусов тепла. Однако, по его словам, возможны исключения.

"Например, на улице плюс пять, а на тёмном пенечке, где клещ заснул, на который солнце светит, уже плюс пятнадцать. Клещ может активизироваться на этом пенечке", — пояснил ветеринар.

По его словам, температура и солнечный свет — главные факторы, определяющие активность паразитов.

"Плюс пять без солнца и ниже, можно спокойно от клещей не капать. И как только появится плюс десять, есть угроза заражения", — отметил специалист.

По словам Цыпленкова, круглогодичная обработка собак от клещей вредна для животных, так как препараты содержат токсичные вещества. Он также посоветовал отдавать предпочтение таблеткам, действующим до трех месяцев, поскольку они обеспечивают наиболее полную защиту.

"Капли на холку хорошие можно, но очень тщательно капнуть. Специально надо капать лишнее в районе подбородка и усов. Ошейники хуже работают. И главное соблюдать правила обработки и сроки", — подчеркнул эксперт.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Частое дрожание и прижатые уши говорят о тревоге — ветеринар Таламонти сегодня в 4:12
Собака вдруг стала зевать без устали — причина удивила: вот что на самом деле происходит

Поведение собаки может рассказать больше, чем слова. Узнайте, какие сигналы — от стресса до болезни — требуют внимания хозяина.

Читать полностью » Развивающие коврики помогают кошкам с параплегией развивать передние лапы — ветеринары сегодня в 3:15
Кошачья мята и коврики: способы расслабить и активизировать питомца с ограниченными возможностями

Эксперт рассказал, как можно развлекать и заботиться о кошке с инвалидностью, предлагая игры, которые помогут сохранить её активность и здоровье.

Читать полностью » Щенячий возраст требует особого внимания к социализации и вакцинации — ветеринары сегодня в 2:25
Щенки, которые не просто играют: что скрывает их бесконечная активность

Понимание каждого этапа жизни собаки поможет вам заботиться о питомце на всех его этапах — от щенка до пожилой собаки.

Читать полностью » Кошки могут лаять, подражая собакам — объяснил зоопсихолог сегодня в 1:15
Как кошки перенимают повадки собак и почему это происходит: ответы просты

Кошек можно научить гулять на поводке, играть в апорт и даже имитировать поведение собак, но всё зависит от терпения и понимания их инстинктов.

Читать полностью » Ницан Лир раскрыл секреты воспитания собак без наказаний в графическом романе сегодня в 0:26
Собаки, как мы их не знали: как книга разрушает старые мифы о питомцах

Откройте для себя новый взгляд на мир собак и их поведение, который поможет улучшить отношения с вашим питомцем. Не верьте всему, что вам казалось известным!

Читать полностью » Думал, что у животных не бывает сердечных проблем — пока мой пёс не перенёс приступ от стресса, который чувствовал от меня вчера в 23:14

Домашние животные все чаще страдают от сердечных заболеваний — число таких случаев выросло на 15%, утверждает ветеринар и кинолог международной категории Владимир Уражевский.

Читать полностью » Думала, что осенняя хандра бывает только у людей — пока не заметила, как мой кот перестал играть и стал грустить вчера в 22:08

Осенняя хандра — не только человеческая проблема. Домашние питомцы тоже подвержены сезонным перепадам настроения, и им, как и людям, нужна поддержка. Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как распознать «осеннюю грусть» у кошек и собак и как помочь любимцам справиться со стрессом.

Читать полностью » Зоогенетик Солоколова: генетические мутации создают новые породы кошек вчера в 21:17
Подержала на руках бесшерстного сфинкса — и теперь знаю, почему эти кошки особенные

Три природные мутации, изменившие кошачий мир: загнутые уши, отсутствие шерсти и загадочная "волчья" внешность. Как случайность стала красотой.

Читать полностью »

Новости
Туризм
ОАЭ остаются одним из самых популярных направлений для семейного отдыха
Садоводство
Яркие синие и красные цвета отпугивают голубей по данным орнитологов
Дом
Как наказать соседа за выброс негабаритного мусора в мусоропровод: советы адвоката
Садоводство
Сосновая хвоя помогает удерживать влагу и улучшать структуру почвы на участке – Анна Величко
Еда
Тарталетки с шампиньонами и сыром на лаваше получаются хрустящими — повар
Питомцы
Мишура может привести к перитониту у питомца — ветеринары
Красота и здоровье
Витамин D приводит к повреждению почек при хроническом передозировании биодобавками — Наталья Кузнецова
Авто и мото
Хотел купить BMW X5 после Нового года — теперь понимаю, что зря тянул до декабря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet