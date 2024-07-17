Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий производителям ювелирных изделий добровольно отказываться от государственного клеймения при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).﻿

Введение добровольного клеймения связано с тем, что некоторые зарубежные покупатели воспринимают физическое клеймо на российских ювелирных изделиях как недостаток, снижающий их конкурентоспособность.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ранее пояснил, что законопроект направлен на улучшение делового климата и снятие избыточной нагрузки на производителей.

В настоящее время все ювелирные изделия из драгоценных металлов, произведенные в России, проходят обязательное пробирное клеймение.

Новый закон предусматривает, что ювелирные изделия, предназначенные для экспорта за пределы ЕАЭС, будут маркироваться средствами идентификации, включая двухмерный штриховой код Пробирной палаты, а клеймение станет добровольным.

В России действует государственная монополия на нанесение двухмерного штрихового кода на ювелирные изделия.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

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