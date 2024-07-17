Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий производителям ювелирных изделий добровольно отказываться от государственного клеймения при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Введение добровольного клеймения связано с тем, что некоторые зарубежные покупатели воспринимают физическое клеймо на российских ювелирных изделиях как недостаток, снижающий их конкурентоспособность.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ранее пояснил, что законопроект направлен на улучшение делового климата и снятие избыточной нагрузки на производителей.
В настоящее время все ювелирные изделия из драгоценных металлов, произведенные в России, проходят обязательное пробирное клеймение.
Новый закон предусматривает, что ювелирные изделия, предназначенные для экспорта за пределы ЕАЭС, будут маркироваться средствами идентификации, включая двухмерный штриховой код Пробирной палаты, а клеймение станет добровольным.
В России действует государственная монополия на нанесение двухмерного штрихового кода на ювелирные изделия.
Ожидается, что закон вступит в силу 1 марта 2025 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ artemtation (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Путин может провести международный звонок в эту среду
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, информировал прессу о возможности Владимира Путина провести международный телефонный диалог в среду вечером.
Россию игнорировали при расследовании крушения MH17
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, подчеркнул, что при расследовании катастрофы рейса MH17 аргументы России игнорировались, и страна не была допущена к участию в следствии.
Хинштейн подал иск в прокуратуру на дагестанского блогера из-за оскорбления христиан
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн потребовал от Генеральной прокуратуры и МВД расследования после публикации блогером из Дагестана Хавиером Ярмагомедовым видео, на котором он топчет православный крест, сопровождая свои действия оскорблениями в адрес христиан.
Косметолог Яковлева: гель-лак может вызвать онкологию
Из-за долгого воздействия ультрафиолетовой лампы ногтевая пластина может получить ожог. Кроме того, есть опасность получить грибную флору и даже онкологию. Об этом NewsInfo.Ru сообщила врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталья Яковлева.