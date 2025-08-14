Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:54

Монеты осады: археологи нашли шведские и русские сокровища времен Густава Адольфа

Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова

В ходе археологических раскопок на территории знаменитого Квартала Мейера в Пскове сделаны сенсационные находки. Специалисты обнаружили два ценных клада, относящихся к разным периодам богатой истории города.

Наиболее древняя находка содержит шведские монеты времен осады Пскова войсками короля Густава Адольфа в начале XVII века. Второй клад, найденный у палат Трубинских, состоит из русских медных монет эпохи царя Алексея Михайловича. Как отмечают исследователи, эти монеты отличаются некачественной чеканкой, что позволяет предположить их предназначение для раздачи милостыни.

Среди других интересных находок - деревянная выгребная яма с сохранившимся обручальным кольцом, на котором четко читается монограмма. Эти артефакты обнаружены на территории бывшей веревочной фабрики Генриха Мейера, где недавно открылся пятизвездочный отель.

Исторический квартал, включающий фабричные постройки XIX века и старинные палаты Трубинских XVII века, продолжает раскрывать новые страницы псковской истории. Находки переданы для изучения в Археологический центр Псковской области, где специалисты проведут их тщательный анализ и реставрацию.

Как отметила директор центра Марина Кулакова, эти открытия особенно ценны тем, что проливают свет на малоизученные периоды жизни города, связанные с иностранной интервенцией и денежным обращением в России XVII века. Археологические работы на территории квартала продолжаются, и исследователи не исключают новых интересных находок.

