Уникальный клад бронзового века стоимостью в миллионы крон найден в Чехии

Чешские археологи из Университета Яна Евангелиста Пуркине и Ржипского музея обнаружили клад оружия и украшений бронзового века, возраст которых составляет около 3600 лет.

Находка была сделана в ходе раскопок недалеко от города Будыне-над-Огржи, в 56 километрах от Праги. Среди артефактов были найдены восемь браслетов, две булавки, восемь топоров и один наконечник копья. Найденные топоры могли использоваться как оружие и инструменты. Точная стоимость артефактов пока не установлена, но предварительная оценка составляет миллионы чешских крон, сообщает Radio Prague International.

Археологи предполагают, что клад был либо подношением божествам, либо спрятан для сохранения от врагов.

Находка свидетельствует о высоком мастерстве литья и обработки бронзы в Центральной Европе того времени.

Фото: commons.wikimedia.org/Дмитро Полюхович (Creative Commons Attribution 4.0 International)