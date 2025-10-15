Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:44

Фрукт, который работает как витамин, успокоительное и косметолог одновременно

Терапевт Матвеева: киви помогает укрепить иммунитет и улучшить пищеварение

Когда наступает сезон простуд, большинство людей спешат за модными суперфудами — ягодами годжи, спирулиной или экзотическими порошками. Однако врач-терапевт Арина Матвеева уверена: спасение для иммунитета, пищеварения и сна можно найти в обычном магазине. В интервью изданию АБН24 она напомнила, что простые и доступные продукты часто оказываются гораздо полезнее редких экзотических добавок.

И один из таких примеров — киви. Этот небольшой пушистый фрукт сочетает в себе сразу несколько свойств, необходимых для здоровья: от поддержки иммунной системы до улучшения качества сна и состояния кожи.

"Фрукт содержит уникальный фермент актинидин, который помогает расщеплять белки, облегчая процесс переваривания пищи. Если вы чувствуете тяжесть после плотного ужина, несколько долек киви могут стать натуральным и эффективным решением", — рассказала врач-терапевт Арина Матвеева.

Витаминная сила киви

Главная особенность киви — рекордное содержание витамина С. Один средний плод способен покрыть суточную потребность взрослого человека. Это делает его естественным "щитом" в сезон ОРВИ и гриппа.

Но польза не ограничивается иммунной защитой. Витамин С является ключевым коферментом в синтезе коллагена, что напрямую влияет на:
• упругость кожи;
• эластичность сосудов;
• прочность суставов.

Таким образом, киви одновременно заботится и о внешнем виде, и о здоровье сосудистой системы.

Таблица "Основные нутриенты киви и их действие"

Вещество Действие на организм
Витамин C Укрепляет иммунитет, стимулирует синтез коллагена
Актинидин Улучшает пищеварение, помогает переваривать белки
Клетчатка Нормализует стул, поддерживает микрофлору кишечника
Калий Снижает давление, регулирует работу сердца
Магний Успокаивает нервную систему, снижает стресс
Лютеин и зеаксантин Защищают зрение, предотвращают возрастные изменения сетчатки
Серотонин и фолаты Улучшают качество сна и настроение

Натуральная помощь пищеварению

По словам Матвеевой, киви особенно полезен после плотных ужинов. Благодаря ферменту актинидину, он помогает расщеплять белки и улучшает переваривание мясных и молочных продуктов.

Клетчатка, которой в этом фрукте много, мягко стимулирует работу кишечника, предотвращает запоры и служит питательной средой для полезных бактерий.

"Киви богат пищевыми волокнами, которые мягко стимулируют моторику кишечника и помогают в борьбе с запорами, действуя как природное мягкое слабительное", — добавила врач.

Поддержка сердца и сосудов

Для сердечно-сосудистой системы киви — настоящая находка. В нём идеально сбалансированы калий, магний и клетчатка. Это сочетание помогает нормализовать артериальное давление, уменьшает уровень "плохого" холестерина и укрепляет сосудистые стенки.

Калий нейтрализует избыточное действие натрия (соли), что особенно важно для людей, склонных к гипертонии. Кроме того, исследования показывают: регулярное употребление киви способствует снижению риска тромбообразования благодаря умеренному "разжижающему" эффекту крови.

Киви для хорошего сна и спокойствия

Мало кто знает, что киви может стать натуральным средством для улучшения сна. Этот фрукт содержит серотонин и фолаты — вещества, участвующие в регуляции биоритмов и эмоционального фона.

Если съесть один-два плода за час до сна, можно быстрее заснуть и проснуться в более бодром состоянии. Это мягкая альтернатива синтетическим снотворным, не вызывающая привыкания.

"Благодаря содержанию серотонина и антиоксидантов, употребление киви за час до отхода ко сну может помочь быстрее уснуть и сделать сон более глубоким", — отметила Матвеева.

А что с глазами?

Зрение тоже получает бонус. В киви есть пигменты лютеин и зеаксантин, защищающие сетчатку от ультрафиолетового излучения и снижающие риск возрастных изменений, таких как макулодистрофия. Для тех, кто проводит много времени за компьютером, это особенно важно.

А что если заменить другие фрукты на киви?

В отличие от апельсинов, киви реже вызывает изжогу и содержит меньше сахара, чем виноград или бананы. Он подходит даже тем, кто контролирует уровень глюкозы, при условии умеренного употребления.

По содержанию витамина С киви обгоняет не только цитрусовые, но и чёрную смородину. Поэтому это отличная альтернатива импортным добавкам с аскорбиновой кислотой.

