Фрукт, который работает как витамин, успокоительное и косметолог одновременно

Когда наступает сезон простуд, большинство людей спешат за модными суперфудами — ягодами годжи, спирулиной или экзотическими порошками. Однако врач-терапевт Арина Матвеева уверена: спасение для иммунитета, пищеварения и сна можно найти в обычном магазине. В интервью изданию АБН24 она напомнила, что простые и доступные продукты часто оказываются гораздо полезнее редких экзотических добавок.

И один из таких примеров — киви. Этот небольшой пушистый фрукт сочетает в себе сразу несколько свойств, необходимых для здоровья: от поддержки иммунной системы до улучшения качества сна и состояния кожи.

"Фрукт содержит уникальный фермент актинидин, который помогает расщеплять белки, облегчая процесс переваривания пищи. Если вы чувствуете тяжесть после плотного ужина, несколько долек киви могут стать натуральным и эффективным решением", — рассказала врач-терапевт Арина Матвеева.

Витаминная сила киви

Главная особенность киви — рекордное содержание витамина С. Один средний плод способен покрыть суточную потребность взрослого человека. Это делает его естественным "щитом" в сезон ОРВИ и гриппа.

Но польза не ограничивается иммунной защитой. Витамин С является ключевым коферментом в синтезе коллагена, что напрямую влияет на:

• упругость кожи;

• эластичность сосудов;

• прочность суставов.

Таким образом, киви одновременно заботится и о внешнем виде, и о здоровье сосудистой системы.

Таблица "Основные нутриенты киви и их действие"