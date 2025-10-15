Фрукт, который работает как витамин, успокоительное и косметолог одновременно
Когда наступает сезон простуд, большинство людей спешат за модными суперфудами — ягодами годжи, спирулиной или экзотическими порошками. Однако врач-терапевт Арина Матвеева уверена: спасение для иммунитета, пищеварения и сна можно найти в обычном магазине. В интервью изданию АБН24 она напомнила, что простые и доступные продукты часто оказываются гораздо полезнее редких экзотических добавок.
И один из таких примеров — киви. Этот небольшой пушистый фрукт сочетает в себе сразу несколько свойств, необходимых для здоровья: от поддержки иммунной системы до улучшения качества сна и состояния кожи.
"Фрукт содержит уникальный фермент актинидин, который помогает расщеплять белки, облегчая процесс переваривания пищи. Если вы чувствуете тяжесть после плотного ужина, несколько долек киви могут стать натуральным и эффективным решением", — рассказала врач-терапевт Арина Матвеева.
Витаминная сила киви
Главная особенность киви — рекордное содержание витамина С. Один средний плод способен покрыть суточную потребность взрослого человека. Это делает его естественным "щитом" в сезон ОРВИ и гриппа.
Но польза не ограничивается иммунной защитой. Витамин С является ключевым коферментом в синтезе коллагена, что напрямую влияет на:
• упругость кожи;
• эластичность сосудов;
• прочность суставов.
Таким образом, киви одновременно заботится и о внешнем виде, и о здоровье сосудистой системы.
Таблица "Основные нутриенты киви и их действие"
|Вещество
|Действие на организм
|Витамин C
|Укрепляет иммунитет, стимулирует синтез коллагена
|Актинидин
|Улучшает пищеварение, помогает переваривать белки
|Клетчатка
|Нормализует стул, поддерживает микрофлору кишечника
|Калий
|Снижает давление, регулирует работу сердца
|Магний
|Успокаивает нервную систему, снижает стресс
|Лютеин и зеаксантин
|Защищают зрение, предотвращают возрастные изменения сетчатки
|Серотонин и фолаты
|Улучшают качество сна и настроение
Натуральная помощь пищеварению
По словам Матвеевой, киви особенно полезен после плотных ужинов. Благодаря ферменту актинидину, он помогает расщеплять белки и улучшает переваривание мясных и молочных продуктов.
Клетчатка, которой в этом фрукте много, мягко стимулирует работу кишечника, предотвращает запоры и служит питательной средой для полезных бактерий.
"Киви богат пищевыми волокнами, которые мягко стимулируют моторику кишечника и помогают в борьбе с запорами, действуя как природное мягкое слабительное", — добавила врач.
Поддержка сердца и сосудов
Для сердечно-сосудистой системы киви — настоящая находка. В нём идеально сбалансированы калий, магний и клетчатка. Это сочетание помогает нормализовать артериальное давление, уменьшает уровень "плохого" холестерина и укрепляет сосудистые стенки.
Калий нейтрализует избыточное действие натрия (соли), что особенно важно для людей, склонных к гипертонии. Кроме того, исследования показывают: регулярное употребление киви способствует снижению риска тромбообразования благодаря умеренному "разжижающему" эффекту крови.
Киви для хорошего сна и спокойствия
Мало кто знает, что киви может стать натуральным средством для улучшения сна. Этот фрукт содержит серотонин и фолаты — вещества, участвующие в регуляции биоритмов и эмоционального фона.
Если съесть один-два плода за час до сна, можно быстрее заснуть и проснуться в более бодром состоянии. Это мягкая альтернатива синтетическим снотворным, не вызывающая привыкания.
"Благодаря содержанию серотонина и антиоксидантов, употребление киви за час до отхода ко сну может помочь быстрее уснуть и сделать сон более глубоким", — отметила Матвеева.
А что с глазами?
Зрение тоже получает бонус. В киви есть пигменты лютеин и зеаксантин, защищающие сетчатку от ультрафиолетового излучения и снижающие риск возрастных изменений, таких как макулодистрофия. Для тех, кто проводит много времени за компьютером, это особенно важно.
А что если заменить другие фрукты на киви?
В отличие от апельсинов, киви реже вызывает изжогу и содержит меньше сахара, чем виноград или бананы. Он подходит даже тем, кто контролирует уровень глюкозы, при условии умеренного употребления.
По содержанию витамина С киви обгоняет не только цитрусовые, но и чёрную смородину. Поэтому это отличная альтернатива импортным добавкам с аскорбиновой кислотой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru