Чернослив против киви: какой фрукт работает эффективнее для кишечника

Проблемы с работой кишечника знакомы многим, и люди часто прибегают к проверенным средствам вроде чернослива или псиллиума. Однако врачи обращают внимание на то, что эти варианты не всегда идеальны: у сухофруктов из-за избытка клетчатки может возникнуть вздутие и спазмы, а шелуха семян подорожника способна вызвать боли в животе и тошноту. Кроме того, псиллиум допустимо использовать только по назначению врача и обязательно в сочетании с достаточным количеством жидкости.

На фоне этих ограничений киви выглядит гораздо более мягким и полезным способом "запустить" пищеварение. Его слабительное действие обеспечивают высокая концентрация клетчатки и особый фермент актинидин, который помогает переваривать даже тяжёлую пищу, включая мясо. Такой комплекс делает плод эффективным и при этом щадящим средством для улучшения работы кишечника.

Помимо этого, киви — мощный природный антиоксидант. Он укрепляет иммунитет благодаря рекордному содержанию витамина С и помогает организму бороться со свободными радикалами. Постоянное включение плода в рацион не только благотворно сказывается на пищеварении, но и заметно улучшает состояние волос и ногтей.

Таким образом, киви можно считать универсальным продуктом: он мягко нормализует работу кишечника, поддерживает здоровье кожи и волос, укрепляет защитные силы организма.