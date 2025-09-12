Маринад с киви: почему мясо тает во рту за считанные минуты

Хотите удивить гостей и попробовать что-то новое? Шашлык с киви — это не просто вкусно, а невероятно пикантно и ароматно! Экзотический фрукт придаёт мясу лёгкую сладость и нежность, а благодаря кислоте киви мясо маринуется очень быстро — буквально за полчаса.

Почему именно киви?

Кислота, содержащаяся в киви, помогает быстро размягчить мясо, делая его мягким и сочным. Это отличный способ получить идеальный шашлык без долгого ожидания. Плюс, фрукт добавляет интересный сладковатый оттенок, который отлично сочетается с пряностями.

Ингредиенты для шашлыка с киви

Свинина (вырезка или шея) — 2 кг

Киви (3 крупных или 5 небольших штук)

Лук — 250 г

Соль — по вкусу

Паприка — 1 ч. л.

Чёрный молотый перец — 1 ч. л.

Чесночный порошок (по желанию) — 1 ч. л.

Петрушка — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Выбирайте свежую свинину — лучше всего подойдёт вырезка или шея. Если мясо заморожено, обязательно разморозьте его заранее. Затем промойте, обсушите и нарежьте равномерными кусочками среднего размера.

Очистите лук, нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы выделился сок. Киви очистите и натрите на крупной тёрке или измельчите в блендере. В глубокой миске смешайте мясо, лук и киви. Добавьте соль, паприку, чёрный перец и чесночный порошок. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой.

Оставьте мясо при комнатной температуре на 30-40 минут или поставьте в холодильник на 2-3 часа. Холодный маринад позволяет лучше сохранить вкус и текстуру.

Разожгите мангал и дождитесь, пока угли покроются белым пеплом. Нанижите мясо на шампуры, стараясь очистить его от лука и киви. Жарьте, периодически переворачивая, около 20-25 минут до полной готовности.

Советы для идеального шашлыка