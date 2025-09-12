Маринад с киви: почему мясо тает во рту за считанные минуты
Хотите удивить гостей и попробовать что-то новое? Шашлык с киви — это не просто вкусно, а невероятно пикантно и ароматно! Экзотический фрукт придаёт мясу лёгкую сладость и нежность, а благодаря кислоте киви мясо маринуется очень быстро — буквально за полчаса.
Почему именно киви?
Кислота, содержащаяся в киви, помогает быстро размягчить мясо, делая его мягким и сочным. Это отличный способ получить идеальный шашлык без долгого ожидания. Плюс, фрукт добавляет интересный сладковатый оттенок, который отлично сочетается с пряностями.
Ингредиенты для шашлыка с киви
- Свинина (вырезка или шея) — 2 кг
- Киви (3 крупных или 5 небольших штук)
- Лук — 250 г
- Соль — по вкусу
- Паприка — 1 ч. л.
- Чёрный молотый перец — 1 ч. л.
- Чесночный порошок (по желанию) — 1 ч. л.
- Петрушка — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Выбирайте свежую свинину — лучше всего подойдёт вырезка или шея. Если мясо заморожено, обязательно разморозьте его заранее. Затем промойте, обсушите и нарежьте равномерными кусочками среднего размера.
Очистите лук, нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы выделился сок. Киви очистите и натрите на крупной тёрке или измельчите в блендере. В глубокой миске смешайте мясо, лук и киви. Добавьте соль, паприку, чёрный перец и чесночный порошок. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой.
Оставьте мясо при комнатной температуре на 30-40 минут или поставьте в холодильник на 2-3 часа. Холодный маринад позволяет лучше сохранить вкус и текстуру.
Разожгите мангал и дождитесь, пока угли покроются белым пеплом. Нанижите мясо на шампуры, стараясь очистить его от лука и киви. Жарьте, периодически переворачивая, около 20-25 минут до полной готовности.
Советы для идеального шашлыка
- Используйте свежую свинину — она даст лучший вкус и текстуру.
- Киви не стоит оставлять в маринаде слишком долго, иначе мясо может стать слишком мягким.
- Подавайте шашлык с овощными салатами, отварным картофелем и любимыми соусами.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru