Шашлыки из куриных крыльев
Шашлыки из куриных крыльев
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:57

Маринад с киви: почему мясо тает во рту за считанные минуты

Исследование показало, что киви ускоряет маринование мяса для шашлыка

Хотите удивить гостей и попробовать что-то новое? Шашлык с киви — это не просто вкусно, а невероятно пикантно и ароматно! Экзотический фрукт придаёт мясу лёгкую сладость и нежность, а благодаря кислоте киви мясо маринуется очень быстро — буквально за полчаса.

Почему именно киви?

Кислота, содержащаяся в киви, помогает быстро размягчить мясо, делая его мягким и сочным. Это отличный способ получить идеальный шашлык без долгого ожидания. Плюс, фрукт добавляет интересный сладковатый оттенок, который отлично сочетается с пряностями.

Ингредиенты для шашлыка с киви

  • Свинина (вырезка или шея) — 2 кг
  • Киви (3 крупных или 5 небольших штук)
  • Лук — 250 г
  • Соль — по вкусу
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — 1 ч. л.
  • Чесночный порошок (по желанию) — 1 ч. л.
  • Петрушка — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Выбирайте свежую свинину — лучше всего подойдёт вырезка или шея. Если мясо заморожено, обязательно разморозьте его заранее. Затем промойте, обсушите и нарежьте равномерными кусочками среднего размера.

Очистите лук, нарежьте кольцами и слегка помните руками, чтобы выделился сок. Киви очистите и натрите на крупной тёрке или измельчите в блендере. В глубокой миске смешайте мясо, лук и киви. Добавьте соль, паприку, чёрный перец и чесночный порошок. Хорошо перемешайте, накройте пищевой плёнкой.

Оставьте мясо при комнатной температуре на 30-40 минут или поставьте в холодильник на 2-3 часа. Холодный маринад позволяет лучше сохранить вкус и текстуру.

Разожгите мангал и дождитесь, пока угли покроются белым пеплом. Нанижите мясо на шампуры, стараясь очистить его от лука и киви. Жарьте, периодически переворачивая, около 20-25 минут до полной готовности.

Советы для идеального шашлыка

  • Используйте свежую свинину — она даст лучший вкус и текстуру.
  • Киви не стоит оставлять в маринаде слишком долго, иначе мясо может стать слишком мягким.
  • Подавайте шашлык с овощными салатами, отварным картофелем и любимыми соусами.

